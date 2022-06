Matteo Ranieri e Valeria Cardone sono ancora fidanzati? I fan di Uomini e donne continuano a porsi questa domanda da settimane, ovvero da quando sembra essere calato il gelo tra i due. Il viaggio all'estero che il tronista sta facendo con la famiglia, secondo alcuni avrebbe rotto il già precario equilibrio della coppia, tant'è che all'orecchio di Deianira Marzano sono arrivate delle voci che sostengono che a breve i due ufficializzeranno l'addio con un post già preparato.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Sono settimane che sui social network circolano moltissime voci su una coppia che si è formata negli studi di Uomini e Donne in primavera.

Dopo l'euforia iniziale, tra Matteo e Valeria sembra essersi rotto qualcosa, tant'è che si contano sulle dita di una mano gli incontri che i due hanno avuto ultimamente.

Ad indagare sulla strana vicenda che vede coinvolti i due protagonisti del Trono Classico, è anche Deianira Marzano, da sempre scettica sulla sincerità dei sentimenti soprattutto dell'ex tronista.

Oggi martedì 28 giugno, l'influencer ha sottolineato nuovamente l'anomalo comportamento di Ranieri da un mesetto a questa parte, ovvero da quando è calato il gelo tra lui e la fidanzata pubblicamente.

Se alle domande che gli vengono poste quotidianamente sul suo privato non risponde, è a quelle sulla sua passione per i cani che il giovane si espone con tanto di Instagram Stories dedicate.

Il commento sul tronista di Uomini e Donne

Tra le Stories che Deianira ha pubblicato su Instagram in queste 24 ore, spicca quella in cui riporta un nuovo rumor sulla coppia di Uomini e Donne che da oltre un mese sarebbe in crisi.

"Matteo risponde alle domande sui cani e non a quelle su Valeria", ha tuonato l'influencer napoletana sempre sui social network.

Stanca del silenzio che entrambi i protagonisti del Trono Classico hanno sposato da quando impazzano i Gossip sul loro rapporto, Marzano ha deciso di far aprire gli occhi ai fan condividendo una chiacchiera che le è arrivata all'orecchio di recente.

"Si mormora che il post col quale annunceranno l'addio è già pronto. Per sapere quando sarà pubblicato, attendiamo", ha sostenuto Deianira in uno sfogo al quale non hanno replicato né Ranieri né Cardone per il momento.

La crisi dopo la scelta a Uomini e Donne

Quello che Deianira e molti spettatori di Uomini e Donne non "approvano", sono le mancate spiegazioni da parte di Matteo e Valeria sul loro chiacchierato legame.

Basterebbe poco per smentire il gossip che li vorrebbe vicini alla rottura, eppure i due ragazzi tacciono e così non fanno altro che alimentare i sospetti sul loro rapporto.

Non sono passati neppure tre mesi da quando Ranieri ha fatto la sua scelta davanti alle telecamere, ma sembra che la relazione nata in tv non sia decollata.

Fatta eccezione per qualche foto postata e per un paio di uscite a cena insieme a Luca Salatino e a Soraia Cerruti, i due giovani non si sono mai mostrati particolarmente affiatati e innamorati.

Il ligure, inoltre, da qualche settimana è all'estero con la famiglia per un lungo viaggio, al quale la giovane Cardone non partecipa, un'usanza che si ripete ogni anno e che starebbe allontanando ancora di più la coppia.

Quando Matteo rientrerà in Italia, si scoprirà come stanno veramente le cose tra lui e Valeria, se si sono lasciati come molti ipotizzano oppure se il distacco di questo periodo non abbia fatto altro che accrescere il sentimento che li lega.

I più attenti, poi, hanno notato che il tronista e la corteggiatrice faticano a scambiarsi dei "like" su Instagram e a volte lo farebbero solo dopo che qualcuno glielo fa presente.