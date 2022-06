Beautiful viene trasmesso dal lunedì al sabato alle ore 13:40 e la domenica alle ore 14 su Canale 5, e sulla piattaforma streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni per gli episodi che andranno in onda da lunedì 20 a domenica 26 giugno raccontano che tra Quinn, in crisi con Eric, e Carter comincerà una particolare attrazione. Hope e Thomas, intanto, metteranno al corrente Liam della possibilità che l'agente Baker possa desiderare di parlargli, nel frattempo Eric confesserà al figlio Ridge della crisi matrimoniale che sta attraversando.

Spencer junior, invece, chiederà a Thomas di raccontargli cosa ha detto alle autorità. Bill, infine, interromperà il figlio poco prima che lo stesso confessi alla giovane Logan di aver ucciso Vinny, mentre Quinn tornerà a casa e vedrà il marito intento a contemplare il suo ritratto.

Nascerà un interesse tra Carter e Quinn

Le trame della fiction daily statunitense dal 20 al 26 giugno anticipano che Zoe tenterà in ogni modo di appianare i contrasti con Carter. Quinn, nel mentre, continuerà a essere in crisi con Eric e finirà per subire il fascino dell'avvocato, così tra Fuller e Walton comincerà un'attrazione reciproca.

Hope, successivamente, inizierà a stare in pensiero per l'atteggiamento di Liam, dopo essersi imbattuta in un bizzarro scambio di battute.

Thomas e la figlia di Brooke faranno sapere al giovane Spencer che esiste la possibilità che l'agente Baker possa volergli parlare in merito alla dipartita di Walker.

Ridge, intanto, incoraggerà il padre a rivelargli le sue paturnie, così Eric gli dirà di essere in piena crisi matrimoniale con Quinn. Carter, invece, farà presente a Fuller di voler annullare il fidanzamento con la sorella di Paris.

Liam cercherà di celare le proprie emozioni quando Forrester junior e Hope discuteranno della morte di Vinny. Subito dopo, però, il figlio di Bill chiederà a Thomas di dirgli cosa ha comunicato alle forze dell'ordine.

Bill fermerà Liam poco prima che riveli a Hope di aver ucciso Vinny

Zoe, preoccupata per le sorti del suo fidanzamento con l'avvocato, chiederà a Eric e Ridge di parlare con Carter a suo nome.

Ridge, invece, inizierà a sentirsi in colpa per i problemi coniugali tra il padre e Quinn, nel frattempo Hope rimarrà perplessa quando Liam non riuscirà a lasciarsi coinvolgere in un'attività scanzonata con Douglas e Beth.

Bill, intanto, interromperà il figlio un istante prima che lo stesso confessi a Logan jr di aver ucciso Walker. Una volta rimasti da soli, inoltre, Spencer senior dirà a chiare lettere a Liam che rivelando tutto a Hope la renderebbe complice d'omicidio.

Hope, infine, chiederà invano a Liam di andare a trovare lei e i bimbi prima possibile, mentre il ragazzo si preparerà a essere interrogato dal detective Baker.