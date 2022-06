Sono passati circa sette giorni da quando Ida e Riccardo sono apparsi per l'ultima volta in televisione. In una delle puntate conclusive della stagione 2021/2022 di Uomini & Donne i due ex si sono detti addio definitivamente, dopo l'ennesimo tentativo di pace. La dama del Trono Over avrebbe dato un'altra possibilità a Guarnieri, ma lui è stato irremovibile. Per questo motivo oggi Platano volta pagina e sui social network si dice pronta a ripartire dando priorità a quello che si merita e non ai sentimenti che prova.

Aggiornamenti sulla protagonista di U&D

Sarà presumibilmente un'estate da single quella che si appresta a vivere Ida Platano. Visto che U&D sarà in pausa fino a settembre, la parrucchiera potrebbe doversi accontentare dell'affetto dei fan e dell'amore del figlio Samuele, ovviamente in attesa di tornare protagonista del Trono Over nella prossima stagione.

In questi primi giorni lontano dai riflettori, la bresciana ha fatto vari gesti che hanno alimentato chiacchiere, soprattutto sulla sua sfera sentimentale.

Di recente, infatti, la dama ha condiviso tra le sue storie su Instagram uno stralcio dell'intervista che ha rilasciato a Verissimo e l'ha accompagnato con un sottofondo musicale ben preciso.

"Fai rumore" di Diodato è il brano che la regina del dating show ha scelto per ricordare la partecipazione al programma di Silvia Toffanin, lo stesso che ha spinto Riccardo a commuoversi ripensando alla proposta di matrimonio che le aveva fatto in studio un paio d'anni fa.

I gesti social della 'regina' di U&D

Pubblicando la canzone che è sempre stata il simbolo del suo amore con Riccardo, è come se Ida avesse confermato di provare ancora un forte sentimento per l'ex.

Anche se non si vedono e non si sentono da settimane (l'ultima registrazione di U&D è stata il 19 maggio scorso), Platano pare pensi ancora a Guarnieri.

Martedì 7 giugno la protagonista del Trono Over ha compiuto un altro gesto social che molti curiosi hanno immediatamente collegato alla storia infinita col cavaliere pugliese.

Tra le storie che Ida ha postato su Instagram spicca una riflessione sull'amore che la diretta interessata sembra ripetere a se stessa come un mantra.

"A volte bisogna dimenticare ciò che si prova e ricordare ciò che si merita", si legge sul profilo della dama.

Con queste parole è come se la parrucchiera avesse voluto farsi forza dopo l'ennesima delusione nella quale è incappata, pur di dare ascolto al suo cuore, quello che l'ha spinta tra le braccia di Riccardo due anni dopo la loro rottura.

Il rientro nel cast di U&D dopo l'estate

Che Ida stia cercando di andare avanti dopo il no che ha ricevuto da Riccardo, i fan di U&D l'avevano intuito, leggendo l'intervista che il cavaliere ha rilasciato al magazine della trasmissione dopo la fine delle riprese.

Interpellato su quello che è successo tra lui e la ex dopo lo stop alle registrazioni, Guarnieri ha detto che non intende tornare sui proprio passi e che anche Platano dovrebbe fare altrettanto visto che l'ha bloccato su Whatsapp, e su tutti i social network dopo il loro ultimo incontro davanti alle telecamere.

La dama del Trono Over, dunque, è decisa nel voler provare a dimenticare l'uomo che poche settimane fa ha detto no a un ritorno di fiamma dopo che lei si era detta pronta a tutto pur di riprovarci.

"Niente è impossibile. Io per lui provo un amore immenso" aveva dichiarato Ida a Verissimo prima di scoprire che Riccardo voleva andarci con i piedi di piombo e senza buttarsi a capofitto in una relazione come lei avrebbe voluto fare sin da subito.