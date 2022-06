L'ennesima rottura tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri a U&D sta facendo ancora discutere, nonostante il dating show di Maria De Filippi sia andato in ferie per l'estate. In un'intervista a Opinionista Social, il cavaliere Fabio Antonucci ha criticato l'atteggiamento del 41enne pugliese.

Il commento di Antonucci

Fabio Antonucci ha corteggiato Gloria a U&D, ma terminato il programma di Maria De Filippi la conoscenza è giunta al capolinea. In un’intervista il cavaliere ha detto cosa pensa dell’ennesimo riavvicinamento tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Il diretto interessato non ha riservato parole al miele nei confronti della 39enne siciliana: “Sicuramente lui è sbagliato, ma lei dovrebbe avere un po’ più di orgoglio”. Fabio si è riferito al fatto che Riccardo negli studi Elios aveva espresso il desiderio di frequentare Gloria, ma pochi istanti dopo è scoppiato in lacrime nel sentire una canzone che in passato aveva dedicato a Ida.

La critica a Riccardo Guarnieri

Sebbene Antonucci ha insinuato che Ida Platano non abbia voluto guardare in faccia la realtà, ha espresso la sua opinione anche sull’atteggiamento di Riccardo Guarnieri. Secondo il diretto interessato, il cavaliere pugliese non sarebbe realmente interessato alla su ex. Per Fabio, il 41enne sarebbe solo innamorato dei riflettori e di sé stesso.

A finire nel mirino del cavaliere, anche Armando Incarnato. Antonucci non ha apprezzato il fatto che il cavaliere campano abbia esortato Gloria a dare una seconda possibilità alla frequentazione con Riccardo. Fabio Antonucci ha fatto presente che la dama è stata molto male dopo aver ricevuto il due di picche dal tarantino.

Come prosegue la conoscenza tra Gloria e Fabio?

Fabio Antonucci e Gloria Nicoletti si sono allontanati. Il cavaliere ha detto che Gloria è una donna speciale. Tuttavia, lontano dai riflettori, sono accadute delle cose che hanno compromesso il rapporto. In particolare, il cavaliere ha sostenuto che all’inizio della conoscenza Nicoletti ha avuto scarsa fiducia nei suoi confronti: atteggiamento che lo avrebbe infastidito e lo avrebbe portato ad essere più freddo verso la dama.

I due volti di U&D non si sono più visti nell’ultimo periodo ma, qualora dovessero trovare un punto d’incontro ai loro problemi, probabilmente il cavaliere sarebbe pronto a tornare sui suoi passi. Al momento, Gloria Nicoletti ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione in merito.