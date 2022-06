In Brave and Beautiful, le cose per Cahide si metteranno male, visto che verrà arrestata con l'accusa di aver avvelenato Suhan. La Korludag fortunatamente non avrà perso il bambino, mentre si spargerà la notizia della morte di Riza, rimasto coinvolto in un incendio scoppiato a bordo di una nave. Ecco di seguito le anticipazioni delle puntate in onda dal 13 al 17 giugno.

Riza viene dato per morto: spoiler Brave and Beautiful

Nel corso delle puntate di Brave and Beautiful in onda sino al 17 giugno, il notiziario diffonderà la notizia della morte di Riza.

La nave su cui viaggiava il cattivo della serie tv sarà affondata a seguito di un incendio. Pertanto, anche se non si sarà ritrovato il corpo di Riza, la polizia riterrà che l'uomo sia deceduto. Cesur però, non sarà affatto convinto di questo. Intanto a Korludag sarà un gran giorno per Mihriban, la quale verrà eletta sindaco della cittadina. Tashin proporrà di festeggiare alla tenuta.

Suhan è stata avvelenata, il primo sospettato è Bulent

Dando uno sguardo alle anticipazioni, si verrà a sapere che Suhan riceverà una telefonata con la quale il medico le riferirà che nel suo sangue saranno state trovate alte tracce di una sostanza tossica. Sarà chiaro il fatto che Suhan sia stata avvelenata. Cahide indicherà Bulent come possibile autore dell'avvelenamento.

L'uomo verrà quindi interrogato dalla polizia. Durante l'interrogatorio, l'uomo confesserà di essere stato rapito da Riza, il quale gli aveva chiesto di avvelenare Suhan. Dirà però agli inquirenti, di essersi tirato indietro e di non essere il responsabile di quanto accaduto alla figlia di Tashin. Il procuratore Serhat riuscirà quindi a risalire a Hikmet, il complice di Riza, il quale confesserà che le persone rapite dallo psicopatico erano tre.

Cahide finisce in manette: è stata lei ad avvelenare Suhan?

Serhat, nel corso degli episodi in onda sino a venerdì 17 giugno, scoprirà che anche Hulya era tra le persone rapite da Riza. Pertanto la interrogherà ma la donna, come Bulent, sosterrà di essersi tirata indietro e di non aver accettato di avvelenare Suhan. A questo punto, rimarrà il mistero su chi abbia messo il veleno nella bottiglietta d'acqua di Suhan.

Resta da scoprire l'identità della terza persona rapita da Riza. Non passerà molto prima che si sveli il mistero. Durante una perquisizione, il Commissario ritroverà il flacone di veleno nella borsetta di Cahide. La donna quindi, verrà arrestata, nonostante lei si proclami innocente. L'indagine sembrerà chiusa ma, dando uno sguardo alle puntate successive di Brave and Beautiful, si scoprirà che la colpevole non sarà Cahide. Nel frattempo, Suhan e Cesur riusciranno finalmente a diventare marito e moglie.