Le ultime puntate di Brave and Beautiful si preannunciano ricche di colpi di scena per Cesur e Suhan. Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, rivelano che la coppia si ritroverà a dover affrontare dei nuovi ostacoli e delle pericolose avversità che rischieranno di compromettere per sempre il loro rapporto.

Un finale che non sarà per niente facile per Cesur e la sua amata, i quali si ritroveranno a dover affrontare anche una serie di lutti del tutto inaspettati e inattesi.

Korhan vittima della crudeltà di Riza: anticipazioni Brave & Beautiful ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle ultime puntate di Brave & Beautiful che andranno in onda prossimamente in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che Riza porterà a compimento il suo piano di vendetta nei confronti della famiglia di Tahsin.

Il piano del crudele nemico del papà di Suhan sarà a dir poco spietato, tanto da non farsi alcun tipo di problema ad uccidere Korhan.

Il figlio di Tahsin, infatti, sarà una delle vittime della furia cieca di Riza che come se non bastasse, metterà in pericolo anche la vita di Suhan.

Suhan rischia la vita con il suo bambino

Le anticipazioni sul finale di sempre della soap turca in onda su Canale 5, rivelano che per la moglie di Cesur arriverà il momento di affrontare un altro durissimo ostacolo che rischierà di compromettere per sempre la sua vita.

Riza, infatti, prenderà in ostaggio la donna e di conseguenza metterà a repentaglio la sua esistenza ma anche quella del bambino che porta in grembo, dato che ormai mancano pochissimi giorni all'atteso momento del parto finale.

Un duro colpo per Cesur e Suhan, anche se alla fine i due riusciranno ad avere la meglio e a vincere questa ennesima sfida che rischiava di compromettere per sempre il loro amore.

La morte di Riza e Tahsin nel finale di sempre della soap turca

Nelle ultime puntate di Brave and Beautiful, Suhan riuscirà a salvarsi dalla prigionia di Riza anche se le sue condizioni di salute desteranno non poche preoccupazioni.

Arrivata in ospedale, la donna finirà in coma e i medici non nasconderanno che il quadro clinico è particolarmente complesso, motivo per il quale potrebbe rischiare di morire (assieme al suo bambino) da un momento all'altro.

Intanto tra Riza e Tahsin andrà in onda l'ultimo scontro finale: i due moriranno in seguito all'esplosione dell'imbarcazione dove si erano dati appuntamento, complice l'esplosivo che lo stesso Riza aveva fatto nascondere sulla struttura.

Cesur e Suhan spariscono per sempre: anticipazioni Brave and Beautiful ultime puntate

Per Cesur e Suhan, invece, nelle puntate conclusive di sempre della soap opera turca, arriverà il momento della gioia finale.

Dopo che la donna si sveglierà dal coma, potrà dare alla luce anche il suo bambino: al suo fianco ci sarà Cesur, il quale sarà al settimo cielo per questa bella notizia.

A distanza di un po' di giorni dal parto e dopo essersi ripresa completamente, Suhan e Cesur prenderanno una decisione molto importante: andare via da Korludag e far perdere le loro tracce.

In questo modo, quindi, i due protagonisti di Brave & Beautiful spariranno per sempre e nessuno avrà più notizie della loro nuova vita familiare.