L'appuntamento con Brave and Beautiful si avvia verso il finale e le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che non ci sarà un lieto fine per la coppia formata da Cahide e Korhan.

Non se la passeranno meglio neppure Cesur e Suhan: quest'ultima, infatti, finirà nelle mani dello spietato Riza, il quale dimostrerà di essere disposto davvero a tutto pur di arrivare ai suoi loschi intenti, realizzando il piano vendicativo contro Tahsin.

Cahide scopre che Korhan è morto: anticipazioni Brave and Beautiful finale

Nel dettaglio le anticipazioni delle nuove puntate di Brave and Beautiful rivelano che, nel finale di sempre, Riza attuerà la sua vendetta spietata nei confronti di Tahsin.

Per punirlo non si farà problemi a colpire i suoi figli. Il primo ad avere la peggio sarà Korhan, che sarà brutalmente ucciso da Riza.

Per l'uomo non ci sarà nulla da fare e morirà sul colpo. Una notizia che sconvolgerà la famiglia di Tahsin, in particolar modo Cahide, che si troverà in ospedale per partorire il frutto del suo amore con Korhan.

La donna, solo in seguito al parto, verrà messa al corrente della brutale morte del suo amato: un grande dolore per Cahide, che apparirà a dir poco disperata.

Suhan in pericolo di vita: anticipazioni Brave & Beautiful finale

Non è finita qui, perché le anticipazioni delle ultime puntate di sempre della serie tv rivelano che Riza si accanirà anche contro Suhan.

La donna verrà presa in ostaggio dall'uomo e si ritroverà anche lei a rischiare la vita per mano del criminale, nemico di suo padre.

Cesur non si darà per vinto e proverà in tutti i modi a rintracciare la sua amata, arrivando a offrire anche una ingente somma di denaro per coloro che potrebbero avere delle informazioni utili su dove Riza la tiene sequestrata.

Un finale decisamente amaro per tutti gli appassionati della serie tv turca che, nel corso delle prossime settimane di giugno, potranno finalmente assistere alla messa in onda degli episodi conclusivi in prima visione assoluta.

Grande successo per Brave & Beautiful: la serie stravince su Sei Sorelle

Per Brave & Beautiful, infatti, sono in arrivo le ultime puntate di sempre, dopodiché calerà il sipario su questa seguitissima serie tv del pomeriggio.

Anche in queste settimane gli ascolti continuano a essere molto importanti e la soglia arriva a superare il milione e mezzo di spettatori fissi al giorno, con picchi del 20% di share.

Numeri che permettono alla rete ammiraglia Mediaset di vincere a mani basse la gara ascolti, dato che la serie con Cesur e Suhan stacca nettamente gli ascolti della soap Sei Sorelle, in onda nella medesima fascia oraria su Rai 1, con un ascolto che non arriva a toccare il milione di spettatori.