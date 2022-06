Le anticipazioni sul finale di Brave and Beautiful, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Suhan e Cesur si ritroveranno a vivere dei nuovi momenti di grande apprensione.

La donna, infatti, finirà nelle mani del perfido Riza e rischierà di morire insieme al bambino che porta in grembo.

Le cose andranno diversamente per suo fratello Korhan che, nelle ultime puntate della serie tv turca, andrà incontro a un triste e fatale destino.

La morte di Korhan: anticipazioni Brave and Beautiful finale

Nel dettaglio le anticipazioni sul finale di Brave and Beautiful, che verrò trasmesso nel corso delle prossime settimane in prima visione assoluta Mediaset, rivelano che i figli di Tahsin finiranno nel mirino del perfido Riza.

L'uomo, infatti, non si farà problemi ad attuare la sua vendetta spietata nei confronti dell'uomo e, per punirlo nel migliore dei modi, deciderà di colpire ciò che ha di più caro: i suoi amati figli.

Così, dopo essersi recato a casa di Cesur, Riza metterà a segno un atroce delitto. A sangue freddo e senza farsi alcun tipo di problema, ammazzerà Korhan e altri due uomini della sicurezza, che in quel momento verranno colti alla sprovvista dal crudele uomo.

Per Korhan non ci sarà nulla da fare: l'uomo morirà assassinato per mano di Riza e in questo modo non potrà mai conoscere la bambina frutto del suo amore con Cahide.

Suhan rischia la morte nel finale della serie tv

Le anticipazioni sul finale di Brave & Beautiful rivelano che anche Suhan finirà nelle mani del perfido Riza e si ritroverà in serio pericolo di vita.

La donna, infatti, sarà vittima di un'aggressione da parte dell'uomo e le sue condizioni di salute desteranno non poche preoccupazioni.

Nel momento in cui arriverà in ospedale, i medici non potranno fare altro che prendere atto della gravità della situazione e del rischio che Suhan correrà insieme al bambino che porta in grembo.

Insomma Riza, fino alla fine, riuscirà nel suo intento di rovinare la vita di Suhan e Cesur, e questa volta potrebbe segnare per sempre la fine della donna e del bambino che nascerà a breve.

Suhan sospesa tra la vita e la morte: anticipazioni Brave and Beautiful finale

Gli spoiler della serie tv turca, in onda su Canale 5, rivelano che Suhan si ritroverà in coma su un letto d'ospedale, intenta a lottare tra la vita e la morte.

I medici saranno molto sinceri con Cesur e non gli nasconderanno che, data la gravità della situazione in cui si trova la sua amata, Suhan potrebbe anche non farcela e quindi passare a miglior vita.

Un durissimo colpo per Cesur, che nel giro di pochi minuti vedrà rivoluzionata la sua vita: dal sogno felice di costruire una famiglia con Suhan, all'incubo di poterla perdere per sempre insieme al loro bambino.

La serie tv con Cesur e Suhan chiude i battenti

Come terminerà la favola della coppia che ha fatto sognare il pubblico di Canale 5? Suhan si risveglierà dal coma oppure no? La risposta nel corso del gran finale della serie tv turca, che saluterà definitivamente il pubblico il prossimo 1° luglio.

Con la prima e unica stagione di Brave & Beautiful calerà definitivamente il sipario sulla soap, che nel 2017 in Turchia non è stata rinnovata per una seconda stagione, malgrado il buon successo di ascolti e critiche.