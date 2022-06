L'appuntamento con Brave and Beautiful volge verso il gran finale e, le anticipazioni delle ultime puntate, rivelano che ci sarà spazio per una drammatica morte che sconvolgerà per sempre la famiglia di Tahsin.

Ancora una volta, infatti, il protagonista indiscusso degli episodi conclusivi di questa prima e unica stagione della soap opera turca in onda con grande successo su Canale 5, sarà il perfido Riza che porterà a segno la sua vendetta spietata e non si farà problemi ad usare la violenza nei confronti dei suoi detrattori.

La vendetta spietata di Riza: anticipazioni Brave & Beautiful finale

Nel dettaglio, le anticipazioni sull'atteso finale di Brave and Beautiful in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che per la famiglia di Tahsin arriverà il momento di fare i conti con il piano di vendetta a dir poco spietato che Tahsin ha messo a punto.

L'uomo, infatti, dimostrerà fino alla fine di essere pronto a prendersi la sua rivincita e, nel momento in cui si sentirà messo alle strette da Tahsin e Cesur, non si farà problemi a reagire con la violenza.

Quando scoprirà di essere vittima di un inganno, col quale Tahsin e Cesur avrebbero voluto farlo fuori, porterà alla luce tutta la sua spietatezza e dimostrerà di essere disposto a compiere anche dei gesti estremi.

Korhan viene assassinato nel finale della soap

Le anticipazioni sul finale della soap opera turca in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, rivelano che Riza si presenterà a casa di Cesur dove, però, non troverà il padrone di casa bensì un ignaro Korhan.

E, quest'ultimo, si ritroverà ad essere vittima della perfidia spietata di Riza: le anticipazioni delle ultime puntate di sempre rivelano che Korhan verrà brutalmente assassinato assieme ad altre due guardie che verranno fatte fuori dallo spietato assassino.

Una scena a dir poco raccapricciante, dato che in quel momento in casa, sarà presente anche Suhan.

Gli spoiler della soap opera rivelano che Korhan morirà proprio tra le braccia di sua sorella, disperata dopo aver assistito all'assassinio dell'uomo.

Suhan disperata: anticipazioni Brave & Beautiful finale

Tuttavia, la vendetta di Riza non si limiterà alla sola uccisione di Korhan: sempre nel finale della soap opera, l'uomo si scaglierà anche contro la stessa Suhan, la quale si ritroverà vittima nelle mani del perfido uomo, che deciderà di sequestrarla.

Come andrà a fine questa situazione? Suhan si salverà oppure no? In attesa di scoprirlo, le anticipazioni legate alla programmazione di Brave and Beautiful su Canale 5 rivelano che dal prossimo 13 giugno, saranno trasmesse delle puntate più brevi della soap.

La messa in onda, infatti, è prevista dalle 16 alle 16:30 circa, di conseguenza le puntate dureranno all'incirca trenta minuti e non più un'ora e venti, come è accaduto fino a questo momento.