Venerdì 17 giugno va in onda una doppia puntata di Un posto al sole, per recuperare l'episodio di giovedì. Che cosa succederà ai protagonisti della soap opera? Chiara ha proposto a Nunzio di scappare e rifarsi una vita lontano da tutti, diventando latitanti. Rossella, saggiamente, non è d'accordo e ha cercato di rimettere sulla giusta strada l'amico. Peccato che arrivi presto una nuova idea della giovane Petrone, destinata a scombinare le carte in tavola.

Nel frattempo, Raffaele è sempre più invischiato per quanto riguarda il ricatto di Lello e farà la sua scelta, con inevitabili conseguenze.

Attenzione anche a Lara che, dopo essersi avvicinata nuovamente a Roberto grazie alla cena esilarante organizzata per Jimmy e Cristina, penserà di averlo in pugno. La bella Martinelli, però, non ha fatto i conti con Marina, che di certo non è disposta a rinunciare a Ferri per lei.

Un Posto al sole anticipazioni: Lara approfitta della vicinanza di Roberto

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un Posto al sole rivelano che Lara sarà convinta di avere in pugno Roberto. Lo stesso Ferri si è mostrato più gentile e morbido con lei, facendole i complimenti per come se l'è cavata con Cristina, una bimba non facile e dal carattere deciso.

Occasione perfetta per far capitolare Roberto e portarlo ancora più vicino a lei, con la scusa della gravidanza e della prospettiva di avere un bambino, una gioia che potrebbe sorprenderlo come è già capitato in questi giorni.

Lara, però, dovrà ben presto fare i conti con i reali sentimenti di Ferri, che non fa altro che pensare a Marina.

Un Posto al sole nuova puntata: Raffaele cede al ricatto di Lello

Chiara avrà una proposta che spiazzerà Filippo: diventare l'amministratore delegato del Gruppo Petrone. Filippo accetterà? Prima di dare una risposta alla ragazza, ne discuterà con Serena, alquanto perplessa e preoccupata per la grande responsabilità che questo ruolo comporta.

Nella nuova puntata di Un Posto al sole che andrà in onda venerdì 17 giugno, vedremo anche Mariella cercare di far distrarre Cerruti, sconvolto dopo aver scoperto il tradimento di Bruno ma ancora perdutamente innamorato di lui. L'incidente di Diego ha spaventato non poco Raffaele, che si trova costretto a cedere alla richiesta dei criminali, tradendo Eugenio ma con la speranza di proteggere la sua famiglia dalle mire di Lello e dei suoi uomini.

Infine Clara, vessata dai problemi che sta attraversando, avrà in mente di rinunciare all'esame di maturità per il quale tanto si è impegnata. Questo improvviso dietrofront farà infuriare Alberto, che cercherà in tutti i modi di farle cambiare idea e raggiungere questo importante traguardo.