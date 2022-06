Brave and Beautiful chiude i battenti su Canale 5 e cambia la programmazione quotidiana estiva. Dal prossimo luglio ci saranno delle modifiche al palinsesto del pomeriggio feriale della rete ammiraglia e a salutare il pubblico sarà la soap turca con protagonisti Cesur e Suhan.

Dopo un'annata di grande successo e ascolti sempre positivi, arriverà il momento di dire addio al vasto pubblico di Canale 5, anche se al suo posto debutterà subito la nuova soap dal titolo Terra Amara.

Quando finisce Brave and Beautiful su Canale 5

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo luglio interesserà Brave and Beautiful.

Dopo un anno di messa in onda (seppur interrotto durante il periodo autunnale), la soap turca arriverà all'atteso finale di sempre e saluterà così gli spettatori di Canale 5.

Secondo quanto apprende Blasting News, l'ultima puntata della soap con Cesur e Suhan andrà in onda venerdì 1° luglio 2022, come sempre nella fascia del pomeriggio di Canale 5.

L'atteso finale della soap con Cesur e Suhan e il cambio programmazione Mediaset

Un appuntamento che si preannuncia imperdibile per gli spettatori, che in questi mesi hanno seguito con passione le vicende della coppia e che si apprestano a vedere il finale.

I colpi di scena non mancheranno, anche se alla fine ci sarà il trionfo dell'amore per la coppia Cesur-Suhan.

Dopo aver superato un bel po' di ostacoli e peripezie, i due riusciranno finalmente a vivere con serenità la loro relazione e potranno gioire insieme per la nascita del loro bambino.

Di conseguenza con l'ultima puntata di Brave & Beautiful calerà definitivamente il sipario su questo prodotto: non ci sarà, infatti, una seconda stagione e la soap chiuderà i battenti per sempre.

In casa Mediaset, quindi, avverrà un cambio programmazione importante, dato che al posto della soap con Cesur e Suhan ci sarà spazio per il debutto di una nuova serie.

Terra Amara arriva in prima visione su Canale 5: cambio programmazione luglio

I vertici del Biscione, infatti, sono corsi già ai ripari e in vista di questo finale di sempre della soap hanno acquistato i diritti per la messa in onda di Terra Amara, una nuova soap importata sempre dalla Turchia, che ha registrato risultati d'ascolto strepitosi in tutti i Paesi in cui è stata trasmessa.

L'appuntamento con Terra Amara è fissato per lunedì 4 luglio su Canale 5. La soap erediterà la fascia oraria di Brave and Beautiful e di conseguenza sarà trasmessa dalle 15:50 alle 16:35 circa, quando poi la linea passerà ai tradizionali film sentimentali che popolano il pomeriggio estivo di Canale 5.

Quale sarà il verdetto auditel per questo nuovo prodotto turco? Sarà apprezzato al pari di DayDreamer con Can Yaman e Love is in the air? La risposta nel corso delle prossime settimane.