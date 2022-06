Cambio programmazione in casa Mediaset per il prossimo mese di luglio. Le novità riguardano la messa in onda di Brave and Beautiful, la fortunata soap opera turca del primo pomeriggio di Canale 5, che saluterà definitivamente il pubblico e gli spettatori italiani.

Al tempo stesso, però, nell'estate Mediaset dovrebbe arrivare una nuova soap turca: trattasi di Terra Amara, che dopo il successo in patria e in Spagna, arriverà anche su Canale 5.

Chiude Brave and Beautiful: cambio programmazione Mediaset luglio 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione del mese di luglio riguarderà la fascia del primo pomeriggio, dove arriverà l'addio di Brave and Beautiful.

Per la soap turca, infatti, si avvicina il momento del gran finale: dopo una stagione di grande successo e ottimi ascolti, anche il pubblico di Canale 5 dovrà dire addio alle vicende della coppia composta da Cesur e Suhan.

Il finale della soap, infatti, è previsto tra fine giugno e i primi di luglio, dopodiché calerà per sempre il sipario su questa serie turca.

La soap con Cesur e Suhan chiude i battenti per sempre in estate

In patria, infatti, hanno scelto di non rinnovare Brave and Beautiful per una seconda stagione e, di conseguenza, anche gli spettatori di Canale 5 dovranno prepararsi a dire addio alla soap opera.

Un finale che si preannuncia denso di sorprese e colpi di scena: le anticipazioni rivelano che Suhan, in dolce attesa, si ritroverà ad essere vittima della perfidia di Riza, il quale metterà in atto la sua vendetta spietata nei confronti della famiglia di Tahsin.

In attesa di vedere in onda queste ultime puntate della soap turca, sempre in casa Mediaset sta per arrivare una nuova serie pronta ad accendere il pomeriggio estivo della rete ammiraglia.

Terra Amara è la nuova soap opera di Canale 5

I vertici del Biscione, infatti, hanno acquistato i diritti per la messa in onda di Terra Amara, una nuova soap che ha spopolato in Turchia e in Spagna e che, adesso, si appresta a conquistare anche il pubblico di Canale 5.

Stando alle indiscrezioni che circolano in rete, la messa in onda di Terra Amara nel pomeriggio della rete ammiraglia, dovrebbe cominciare proprio al termine di Brave and Beautiful, quindi a partire dal mese di luglio.

E poi ancora, il cambio programmazione Mediaset di questa estate, riguarderà anche la prima serata, dove non troverà spazio una nuova edizione di Temptation Island.

Il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Fascino di Maria De Filippi, non è stato rinnovato per una nuova edizione, motivo per il quale non terrà compagnia al pubblico di Canale 5 durante i mesi della calda stagione estiva 2022.