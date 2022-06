Nuovi appuntamenti mozzafiato attendono i telespettatori appassionati della serie tv turca Brave and Beautiful (Cesur ve Guzel). Nonostante sia arrivata agli sgoccioli, ancora tante novità attendono i fan di Cesur e Suhan. In particolare, le anticipazioni rivelano che molto cose cambieranno per Cahide dopo la morte di Korhan. Riza, infatti, assassinerà il figlio di Tahsin poco dopo che quest'ultimo sarà diventato padre. Il giovane non riuscirà a godersi nemmeno per poco la figlia appena nata, che dovrà lasciarla per via del folle omicida Riza. La cognata di Suhan si ritroverà dunque in una situazione estremamente spiacevole e dovrà occuparsi da sola della nuova arrivata in casa Korludag.

In seguito Hülya, finita in carcere, chiederà l'aiuto della vedova.

Brave and Beautiful, anticipazioni turche: Cahide accetta di crescere Muzzafer

Riza metterà Cahide e tutti i suoi familiari in una situazione spiacevole. Il fratello di Adalet non solo ucciderà Korhan, ma rapirà anche Suhan. Per la nuora di Tahsin tutto cambierà. I primi giorni dopo la morte del consorte, la donna non saprà bene come affrontare la sua vita e andare avanti. Fortunatamente a dargli una mano ci sarà Reyhan. La mamma di Nurhan immaginerà tante volte di avere ancora al suo fianco il marito. Reyhan prometterà a Cahide di starle sempre vicino e non abbandonarla mai.

Nel frattempo Hülya finirà in carcere per aver assassinato il dottor Nedim.

Non appena la madre di Muzzafer verrà a conoscenza di quanto accaduto a Korhan, chiamerà Cahide per porle le sue condoglianze. Hülya non si limiterà però a esprimere il suo dolore, dato che chiederà a Cahide di prendersi cura di Muzzafer.

Spoiler Brave and Beautiful: Cahide inizia a parlare da sola immaginando Korhan al suo fianco

La prospettiva per il figlio di Hülya non è sicuramente delle migliori, dato che la madre dovrà scontare la sua pena in carcere per omicidio e potrebbe rimanere reclusa anche oltre 20 anni. L'assassina di Nedim cercherà di convincere la vedova Korludag a prendersi cura di Muzzafer, dicendole che il bambino è nato proprio sotto richiesta di Cahide e che il piccolo sarebbe dovuto passare come frutto dell'amore tra lei e Korhan.

In un primo momento la vedova Korludağ sarà titubante, ma in seguito accetterà e prometterà a Hülya che andrà a trovarla in carcere insieme a Muzzafer.

Reyhan accompagnerà la compagna del defunto Korhan in questo nuovo percorso di vita. Presto, però, Reyhan si renderà conto che Cahide parlerà da sola, pensando di avere al suo fianco il marito scomparso per mano di Riza. La domestica non darà molto peso alla problematica, pensando si tratti comunque di un modo per la giovane donna di affrontare il lutto.