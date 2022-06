Continua l'appuntamento pomeridiano di "Brave and Beautiful" con protagonisti Tuba Büyüküstün e Kıvanç Tatlıtuğ rispettivamente nei ruoli di Suhan Korludag e Cesur Alemdaroğlu su Canale5. La Serie TV turca si avvicina alle battute finali continuando ad intrattenere il pubblico italiano con tanti colpi di scena in vista del gran finale di stagione.

Nel terzo episodio settimanale di Brave and Beautiful, il piano di Riza verrà smascherato da Cahide che denuncerà Bulent ai coniugi Alemdaroglu. Durante la festa per l'elezione di Mihriban, Suhan riceverà le analisi e scoprirà di essere stata avvelenata da una sostanza nociva e inizierà ad indagare su chi possa aver messo in pericolo la sua vita e soprattutto quella di suo figlio.

Mihriban viene eletta sindaco di Korludag in Brave and Beautiful

Nella prima parte dell'episodio numero cinquanta-cinque di Brave and Beautiful (il cui titolo originario è Cesur ve Guzel), Mihriban verrà premiata per la sua premura e audacia e verrà eletta sindaco di Korludag. Inaspettatamente, Thasin cercherà di convincere Mihriban a festeggiare il risultato dell'elezioni nella sua tenuta. La donna sarà inizialmente sconvolta da tanta insistenza da parte del suo acerrimo rivale, ma deciderà di accettare l'invito e concedergli una seconda chance dopo che il padre di Suhan ha perso la memoria.

Suhan scopre di essere stata avvelenata

Nelle puntate precedenti, Suhan e Cesur stanno celebrando il loro matrimonio, ma nel fatidico momento, la donna sviene in preda ad un malore e viene portata d'urgenza in ospedale per un ricovero.

Nella seconda parte dell'episodio di Brave and Beautiful di mercoledì 15 giugno, Suhan riceverà una telefonata da parte dei dottori che le riveleranno l'esito delle analisi: una sostanza nociva sta avvelenando il suo sangue e potrebbe essere dannosa per lei e il bimbo in grembo. La moglie di Cesur ricorderà, improvvisamente, di aver bevuto l'acqua da una bottiglietta già aperta prima di dirigersi all'altare e inizierà ad indagare su chi possa averla avvelenata appositamente prima delle sue nozze.

Cahide denuncia Bulent per aver avvelenato sua cognata

Nelle puntate precedenti, Riza rapisce Cahide, Bulent e Hulya cercando alleati per attuare la sua vendetta contro la figlia di Thasin e farle perdere il bambino, ma nessuno dei tre personaggi vuole commettere questo gesto estremo.

Nella parte finale del terzo episodio settimanale della serie tv turca Brave and Beautiful, Cahide ammetterà di aver visto Bulent nella stanza dove Suhan avrebbe, da lì a poco, indossato l'abito da sposa e denuncerà l'uomo di aver avvelenato sua cognata.

Grazie a questa testimonianza il procuratore Serhat accederà ai filmati di sicurezza e scoprirà che le parole della donna sono vere. Bulent sarà costretto a dirigersi in procura per essere interrogato sul presunto avvelenamento di Suhan e confesserà di essere stato rapito da Riza.