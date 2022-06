Si complica la situazione di Raffaele in Un posto al sole, come raccontano le ultime anticipazioni relative alle puntate di giugno. Da quando Lello lo ha ricattato, obbligandolo a rubare i dati contenuti nel pc di Eugenio, il povero Raf non ha più pace. Dilaniato dal dilemma che lo tormenta, continua a mentire alla sua famiglia, con la speranza di proteggerla.

Ornella e Viola hanno capito che qualcosa non va, ma credono che Raffaele sia solo stanco. Anche Eugenio ha intuito qualcosa, ma di certo non può immaginare cosa stia realmente succedendo.

A complicare le cose è stato il riavvicinamento tra Raffaele ed Elvira, alla quale Giordano ha confessato ciò che gli sta capitando. Nelle prossime puntate, i due condivideranno un momento di complicità e vedranno visti da Diego.

Nel frattempo, Tregara decide di scrivere una lettera alla figlia Clara, nella quale la prega di fargli visita. In essa, Mariano svela un retroscena che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Un Posto al Sole, anticipazioni: il pentimento di Mariano

Come vedremo nelle puntate di Un Posto al Sole al 24/06 Raffaele crolla, sopraffatto dall'incubo a occhi aperti che sta vivendo. Cederà al ricatto di Lello Valsano?

Intanto, Mariano pensa di scrivere una lettera da consegnare a Clara, impegnata nello studio per dare l'esame di maturità.

Per farle arrivare la missiva occorre un tramite, e così si rivolge a Nicotera.

Nella lettera di Tregara sono celati i suoi sentimenti più profondi: pentito delle sue azioni, ha intrapreso un percorso di fede e il suo desiderio è quello di vedere Clara, l'amata figlia.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Raffaele in altri guai

Mentre Nicotera pensa se esaudire il desiderio di Tregara, Raffaele vede di nuovo Elvira, ma questa volta non è solo.

Diego li vede e capisce che il padre si sta allontanando da Ornella.

E così, nelle nuove puntate di Un Posto al Sole, Diego vede il padre abbracciare Elvira e, temendo che il matrimonio con Ornella sia a rischio, fa di tutto per far sì che ciò non accada.

Intanto, Nicotera ha preso la sua decisione riguardo la richiesta di Mariano.

Clara perdona suo padre? Spoiler Un Posto al Sole

Eugenio darà una possibilità a Mariano, consegnando la sua lettera a Niko. Sarà poi lui a chiamare Clara per consegnargliela. Sopraffatta da troppe emozioni contrastanti, la giovane Curcio non sa se dare l'esame di maturità per il quale tanto si è impegnata.

La bella Clara leggerà la lettera di suo padre? E, una volta saputo che si è pentito e ha intrapreso un percorso di fede, avrà il coraggio e la forza di perdonarlo? Resta poi da capire se il pentimento di Tregara sia reale o sia la sua ennesima mossa per avere uno sconto di pena e il perdono della figlia.