Cambio programmazione in casa Rai a partire dal settembre 2022 nella fascia del daytime. A farne le spese sarà l'appuntamento con Sei sorelle, la nuova soap del primo pomeriggio di Rai 1 che ha ereditato il posto de Il Paradiso delle Signore.

La nuova serie spagnola, che narra le vicende delle sorelle Silva, è composta da un numero cospicuo di episodi che non saranno trasmessi tutti durante la stagione estiva.

Da settembre, però, la soap andrà incontro a uno stop, dato che non ci sarà spazio nel palinsesto feriale della rete ammiraglia Rai.

Stop Sei Sorelle in daytime: cambio programmazione Rai settembre 2022

Nel dettaglio il cambio programmazione Rai del prossimo settembre interesserà la messa in onda della soap opera Sei Sorelle, che questa estate ha debuttato nella fascia del pomeriggio compresa tra le 16 e le 17.

Dopo un buon esordio dal punto di vista auditel, la serie spagnola si è assestata su una soglia compresa tra il 12 e 13% di share, con puntate che sono crollate anche sotto la soglia del milione di telespettatori.

Si può dire, quindi, che Sei Sorelle non sia riuscita a bissare il successo de Il Paradiso delle signore, la soap italiana che ha registrato anche picchi del 22% di share durante l'ultima stagione.

Ebbene, dal settembre 2022 l'appuntamento con Sei Sorelle andrà incontro a uno stop nella programmazione feriale di Rai 1.

Il ritorno de Il Paradiso delle signore 7 al posto di Sei Sorelle

In queste settimane, infatti, stanno andando avanti le riprese de Il Paradiso delle signore 7, la soap del pomeriggio con protagonisti Alessandro Tersigni e Vanessa Gravina, che tornerà in onda proprio da metà settembre 2022 con le nuove puntate in prima visione assoluta.

La messa in onda della soap è confermatissima nella fascia del pomeriggio attualmente "nelle mani" delle sorelle Silva.

Cosa ne sarà quindi di Sei Sorelle a partire dal prossimo autunno? Non si esclude che, come avvenuto in passato con diverse soap opera trasmesse su Canale 5, anche la Rai possa decidere di sospenderla per poterla riprendere nuovamente la prossima estate.

Slitta il ritorno de L'Eredità: cambio programmazione Rai settembre 2022

In attesa di scoprire quella che sarà la decisione finale della Rai, il cambio programmazione del prossimo settembre riguarderà anche la fascia del preserale.

Complice il grande successo di ascolti registrato in questi anni, si è scelto di puntare su Reazione a Catena anche per i mesi di settembre e ottobre.

Di conseguenza, il quiz condotto da Marco Liorni proseguirà la sua messa in onda al posto de L'Eredità, lo storico game show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna, che quest'anno tornerà in onda solo a partire da fine ottobre e andrà avanti come sempre per tutta la durata della stagione tv 2022/2023.