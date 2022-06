Finale di stagione ricco di colpi di scena per gli amanti di Brave & Beautiful. Gli spoiler delle ultime puntate in onda su Canale 5 segnalano che Tahsin Korludag e Cesur uniranno le forze per sbarazzarsi di Riza Soyozlu.

Anticipazioni Brave & Beautiful: Tahsin e Cesur uniscono le forze contro il nemico

Le anticipazioni di Brave & Beautiful sul finale di stagione in programma a breve in Italia rivelano che Tahsin e Cesur si alleeranno contro un nemico comune. Tutto avrà inizio quando Suhan entrerà in coma dopo essere stata colpita da un colpo di pistola alla testa da Riza.

Di conseguenza, quest'ultimo finirà in carcere dopo che si era recato in clinica per curare la ferita infertegli dalla sorella di Korhan. I fan, a questo punto, assisteranno ad un salto temporale di quattro mesi dove Soyozlu verrà dichiarato incapace d'intendere e di volere dal giudice, tanto da essere internato in un sanatorio.

Ovviamente, la pena non sarà presa bene da Tahsin e Cesur, i quali vorranno che il fratello di Adalet paghi per tutto il male che ha commesso. Per questo motivo, suocero e genero decideranno di unire le forze per sbarazzarsi del loro nemico.

Riza fugge dal sanatorio

Nel finale di stagione di Brave & Beautiful, Cesur e suo suocero si metteranno d'accordo con un infermiere del sanatorio per far credere a Riza di essere disposto a farlo fuggire.

Ed ecco che il criminale accetterà l'aiuto del presunto complice, tanto da condurlo su di una piccola barca con cui abbandonare la Turchia. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Soyozlu sarà all'oscuro che Cesur e Tahsin sono nascosti all'interno del battello. A tal proposito, suocero e genero decideranno di affrontare il fratello di Adalet per metterlo definitivamente fuori gioco ed evitare altro spargimento di sangue.

Il signor Korludag e Soyozlu perdono la vita

In questo frangente, Cesur verrà immobilizzato da suo suocero con un taser per poi essere condotto lontano dall'imbarcazione da un complice di Tahsin. Quest'ultimo, a questo punto, non esiterà a minacciare di morte Soyozlu. Un modo per vendicare Adalet, Korhan e Suhan, in coma da oltre quattro mesi.

Neanche a dirlo, tra i due uomini nascerà una violenta colluttazione, che porterà entrambi alla dipartita quando l'imbarcazione salterà in aria per colpa dell'ordigno esplosivo nascosto al suo interno.

Da lontano, Cesur osserverà tutta la scena dopo essersi risvegliato all'interno della sua automobile. Sarà in questo frangente che il protagonista troverà una lettera d'addio lasciata dal signor Korludag, che gli rammenterà di stare vicino a sua figlia. Insomma, non sarà soltanto Riza a morire ma anche Tahsin, che prima di sacrificarsi chiederà perdono a Mihriban per tutto il male che le ha fatto.