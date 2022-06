A movimentare le ultime trame della soap opera di origini turche Brave & Beautiful (Cesur ve Güzel) sarà un duplice arresto. A pagarla saranno Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak) e Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan), i quali verranno imprigionati nell’episodio che i fan italiani avranno modo di seguire nella puntata che verrà trasmessa il 24 giugno 2022 nel daytime di Canale 5.

L’ex complice di Cahide (Sezin Akbaşoğulları) farà i conti con la giustizia per aver ucciso il dottor Nedim, invece per quanto riguarda il rapimento del piccolo Zafer, la colpa ricadrà sul figlio di Mihriban (Devrim Yakut) che quindi sarà in stato di fermo.

Anticipazioni Brave & Beautiful del 24 giugno: Hulya viene sottoposta a un interrogatorio sull’avvelenamento di Sühan

Gli spoiler riguardanti ciò che succederà nella puntata di venerdì 24 giugno in prima visione assoluta a partire dalle ore 16 circa, raccontano che ci sarà una svolta per merito della testimonianza di Cayà, l’unico uomo che ha visto Riza (Yiğit Özşener) scendere dall’imbarcazione prima dell’incendio; inoltre Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) scoprirà che sua moglie Sühan (Tuba Büyüküstün) è stata avvelenata da una donna con un figlio.

In particolare Cesur continuerà a ignorare che ci sia lo zampino dell’avvocatessa Banu (Gözde Türkpençe) con il malessere della sua amata, intanto punterà il dito contro Hülya, in quanto madre del piccolo Muzzafer: la donna verrà sottoposta a un interrogatorio dal commissario Behzat e non avrà altra scelta di ammettere che qualche settimana prima la sua ex complice Cahide aveva sequestrato suo figlio.

Bulent e Hulya finiscono in prigione, Tahsin svela a Korhan perchè non è stato un padre amorevole

A negare di essere responsabile del malore di Sühan sarà Turan Fişekçi (Serhat Parıl): sia quest’ultimo che Cahide accuseranno Bulent, considerandolo di essere il rapitore di Muzzaffer. A questo punto Il figlio di Mihriban finirà dietro le sbarre del carcere e verrà seguito da Hulya, appena Cahide farà sapere a Serhat (Serdar Özer) che qualche mese prima ha ucciso il dottor Nedim: il procuratore non ci penserà due volte ad arrestare Hulya, quando saranno rilevate alcune tracce di DNA del suo assassino.

Per concludere Tahsin (Tamer Levent) sarà sincero con il figlio Korhan (Erkan Avci) e troverà il coraggio di dirgli il vero motivo per cui non è stato con lui un padre amorevole nel corso degli anni.