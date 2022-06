In questi giorni, si è sollevato un vero e proprio polverone social attorno a due protagonisti della ventunesima edizione di Amici. Come riportano siti e blog, i fan di Luigi Strangis sarebbero in guerra con quelli di LDA per un motivo ancora tutto da confermare: Amadeus preferirebbe il giovane napoletano al vincitore del talent tra i "Big" del prossimo Festival di Sanremo. I sostenitori del chitarrista stanno protestando per una presunta raccomandazione del figlio di Gigi D'Alessio ma, stando ad altri rumor, dovrebbero tenere d'occhio anche Alex Wyse.

Aggiornamenti sugli allievi di Amici

Anche se mancano molti mesi all'annuncio del cast di Sanremo 2023, in rete si parla già tanto dei cantanti che Amadeus sceglierà per la gara del suo quarto Festival.

In questi giorni, ad esempio, sui social network è cominciata una vera e propria guerra a distanza tra i fandom di due allievi della ventunesima edizione di Amici.

I sostenitori di LDA, infatti, si stanno difendendo dagli attacchi virtuali di quelli di Luigi: questi ultimi stanno accusando il talento napoletano di essere raccomandato da papà Gigi D'Alessio per un motivo piuttosto particolare.

A far storcere il naso ai fan del calabrese Strangis, è stato il rumor che vorrebbe Luca in cima alla lista dei desideri del presentatore della kermesse canora: pare che Amadeus preferisca di gran lunga il rapper al vincitore di Amici 21 per la gara che inizierà il prossimo febbraio.

Le accuse al rapper di Amici

Quella sulla presunta preferenza di Amadeus per LDA è soltanto una voce, ma per alcuni fan di Luigi è abbastanza per scatenare un vivace botta e risposta con il fandom "rivale".

L'accusa che viene mossa al giovane rapper di Amici 21, è quella di essere raccomandato dal padre Gigi D'Alessio: per questo motivo, dunque, Luca rientrerebbe nella rosa dei "Big" di Sanremo 2023 e Strangis ancora no.

Una ragione per la quale il conduttore vorrebbe fortemente il partenopeo nel cast del Festival, sarebbe da ricercare nei numeri che il giovane ha ottenuto da quando ha lasciato la scuola, sia dal punto di vista delle vendite dei dischi che di quelle degli streaming delle canzoni (sempre superiori a quelli ottenute dal vincitore con i suoi brani inediti).

La 'discesa' del primo classificato di Amici

LDA non sarebbe l'unico ex compagno di classe del quale Luigi dovrebbe preoccuparsi. Venerdì scorso,17 giugno, infatti, Strangis è stato superato da Alex Wyse nella classifica FIMI: il giovane musicista ha debuttato al primo posto tra i dischi più venduti, scalzando dalla vetta proprio il vincitore di Amici 21 (che dopo una settimana, è sceso dal 1° al 4° posto).

Il pubblico del talent-show sta dimostrando di non essere tanto d'accordo con il trionfo del chitarrista calabrese. Anche sui social network, ad esempio, Alessandro Rina vanta un numero di follower nettamente maggiore rispetto al collega (518mila contro 486mila soltanto su Instagram).

Il fatto che i due cantanti siano seguiti dalla stessa casa discografica (la neonata 21co, gestita anche da Mattia Briga e da Giordana Angi), però, sta alimentando le chiacchiere su una possibile partecipazione in coppia al prossimo Festival di Sanremo.

Anche se i fan li preferiscono singolarmente, si dice che Alex e Luigi potrebbero presentarsi sul palco dell'Ariston con un duetto, ovvero un brano inedito scritto da entrambi per l'occasione.

In rete ci sono parecchi dubbi su questa eventualità, anche perché i telespettatori di Canale 5 hanno sempre sostenuto che i migliori duetti Wyse li ha fatto con la compagna di squadra Sissi e non con l'"antagonista" Strangis.