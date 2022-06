Tante novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Brave & Beautiful in programma dal 20 al 24 giugno su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Cesur scoprirà la verità su Riza Soyozlu, dato per morto durante un incidente nautico. Hulya Yidirim, invece, verrà arrestata per omicidio grazie alla confessione di Cahide Korludag.

Anticipazioni Brave & Beautiful dal 20 giugno: Riza è sceso dal piroscafo prima dell'incendio

Le anticipazioni di Brave & Beautiful riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 20 a venerdì 24 giugno in televisione rivelano che accadranno numerosi colpi di scena.

Scendendo nei dettagli, Riza tornerà a Korludag per rovinare la vita di Cesur e Suhan dopo aver rinunciato alla latitanza. I fan, a questo punto, apprenderanno che il cattivone tiene sotto scacco Banu, alla quale ha rapito il figlio Omer.

Tahsin, intanto, si recherà a trovare Adalet al cimitero, dimostrandosi incapace di superare la sua morte. Più tardi, l'uomo racconterà a Korhan (Erkan Avci) di aver visto Riza sulla tomba della sorella. Purtroppo quest'ultimo crederà che sia un'allucinazione del padre. Dall'altra parte, Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) vorrà vederci più chiaro. Il protagonista, così, scoprirà che il nemico era sceso dal piroscafo prima che andasse a fuoco dopo aver parlato con Cayà.

Infine Hulya e Cahide avranno un duro confronto in carcere.

Cahide accusata di aver partecipato al rapimento di Muzzafer

Stando alle trame di Brave & Beautiful in programma dal 20 al 24 giugno su Canale 5 si evince che Hulya e Cahide (Sezin Akbaşoğulları) decideranno di parlare con il procuratore Serhat. A tal proposito, la moglie di Korhan racconterà che la Yildirim ha eliminato il dottor Nedim.

Dall'altro canto, quest'ultima accuserà l'ex complice di aver partecipato al rapimento di Muzzafer.

Hulya arrestata per la morte di Nedim

Cesur, intanto, scoprirà che è stata Banu ad avvelenare Suhan. L'avvocatessa, a questo punto, riferirà di aver commesso il crimine in quanto costretta da Riza, che le aveva rapito suo figlio.

Intanto, Hulya verrà arrestata per la morte di Nedim mentre Bulent per il rapimento di Muzzafer. Infine Tahsin (Tamer Levent) confiderà al figlio di non essere stato un buon padre per lui.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Brave & Beautiful, Riza è stato dato per morto in un incidente in mare. Tuttavia, Cesur non ha creduto a questa ipotesi, tanto da voler vederci più chiaro. Mihriban (Devrim Yakut), invece, è stata eletta a sindaco del paesello mentre Suhan (Tuba Büyüküstün) ha scoperto di essere stata avvelenata dopo una telefonata del suo medico di fiducia.