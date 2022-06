Prossimamente ci saranno diverse rivelazioni a Brave and Beautiful (Cesur ve Guzel), la serie tv di Canale 5. Le trame turche rivelano che si scoprirà il motivo dietro l'avvelenamento ai danni di Suhan Korludag. In particolare Riza Soyozlu rapirà Omer affinché Banu Vardar metta in atto il suo folle piano.

Anticipazioni Brave and Beautiful: il figlio e la vita di Suhan in salvo dopo l'avvelenamento

Le anticipazioni di Brave and Beautiful rivelano che il procuratore Serhat si getterà a capofitto per acciuffare il colpevole che ha messo in pericolo la vita di Suhan.

Tutto avrà inizio quando la figlia di Tahsin avvertirà dei forti crampi alla pancia non appena giungerà all'altare per convolare a giuste nozze con Cesur. I famigliari preoccupati allerteranno subito i soccorsi che trasporteranno la donna in ospedale, visto il suo stato avanzato di gestazione. Qui i medici riusciranno a evitare che la Korludag jr perda il bambino che porta in grembo mentre lo sposo apparirà sempre più convinto a farsi giustizia da solo.

Intanto, i fan scopriranno che il responsabile di questo atto scelleratoche poteva mettere in serio pericolo la gravidanza di Suhan è lo psicopatico Riza, il quale si è servito della complicità di un personaggio misterioso per aggiungere la sostanza nociva nella bottiglietta d'acqua.

Tutti gli indizi faranno puntare il dito su Bulent, Cahide e Hulya poiché il fratello di Adalet li aveva rapiti per convincerli ad avvelenare la promessa sposa di Cesur. Tuttavia la verità si rivelerà essere un'altra.

Riza ha rapito Omer, il figlio di Banu

Nei prossimi appuntamenti di Cesur ve Guzel, la complice di Riza si rivelerà essere Banu.

Difatti si apprenderà che il legale aveva accettato di eseguire il piano per evitare che fosse fatto del male al piccolo Omer, rapito dallo psicopatico. Vardar, a questo punto, non esiterà a celare il flacone della sostanza tossica nella borsetta di Cahide, causandone il suo arresto.

Dopo questo, Suhan e Cesur vivranno un attimo di tranquillità, tanto da approfittarne per diventare marito e moglie senza intromissioni.

Poi il protagonista ritornerà sulla questione dell'avvelenamento della moglie quando scoprirà che Riza non è deceduto sopra il piroscafo andato alle fiamme. Inoltre capirà che quest'ultimo aveva sequestrato il figlio di un'inviata presente alle nozze saltate. Il protagonista, a questo punto, scarterà Hulya e le due amiche per concentrare i due sospetti su Banu, alla quale tenderà una trappola.

Cesur inchioda il legale davanti alle sue responsabilità

Cesur chiederà al legale di vedere Omer in quanto non l'aveva visto al matrimonio dopo che era entrata a casa per piazzare una telecamere su ordine di Riza.

Banu, a questo punto, asserirà che suo figlio si trova con suo padre. Quest'ultimo fornirà un'altra verità, tanto che la Vardar sarà inchiodata di fronte alle sue responsabilità.

In questa circostanza Banu cercherà di addossare le colpe a Riza dopo aver implorato il perdono. Infine confesserà di non aver aggiunto una dose massiccia di veleno per evitare che Suhan perdesse il feto.