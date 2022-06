Le avventure della soap opera turca Brave & Beautiful proseguono la propria messa in onda su Canale 5. Le anticipazioni dell’episodio che verrà trasmesso il 6 giugno 2022 raccontano che Cesur, non avendo la prova per dimostrare che c’è lo zampino di Riza nell’omicidio della madre, sarà deciso a farsi giustizia da solo. Il protagonista, accecato dall’odio, sarà sul punto di sbarazzarsi di Riza dopo essere riuscito a rintracciarlo. Alla fine comunque il promesso sposo di Sühan non si macchierà le mani di sangue, pensando alle terribili conseguenze.

Tahsin Korludag invece farà i conti con l’ira di Reyhan, che non esiterà ad accoltellarlo dopo aver appreso che è l’assassino di suo marito Salih.

Anticipazioni Brave & Beautiful, del 6 giugno: Cesur rinuncia a uccidere Riza

Nella 48^ puntata della Serie TV, in onda su Canale 5 lunedì 6 giugno, Cesur non rispetterà la promessa fatta a Sühan di rinunciare a portare a termine la sua vendetta per il bene del loro bambino. In vista delle sue imminenti nozze, il protagonista sarà deciso a uccidere con le sue stesse mani il suo nemico Riza, reo di aver commissionato l’omicidio di sua madre Fügen Karahasanoğlu all’ormai defunto Salih, ma prima dovrà scoprire il suo nascondiglio. Ad aiutare Cesur sarà Tahsin, visto che il direttore dell’albergo Ziya gli dirà in quale luogo si trova Riza.

Cesur farà un passo indietro, proprio quando sarà in procinto di eliminare Riza: in particolare l’uomo, dopo aver ripensato alle parole della sua promessa sposa, si renderà conto che qualora dovesse premere il grilletto della pistola poi finirebbe dietro le sbarre del carcere. Cesur quindi desisterà dal suo terribile intento, ma comunque non mollerà la presa, dato che assicurerà al suo nemico di fare il possibile per dimostrare alle forze dell’ordine la sua colpevolezza.

Reyhan apprende chi è l’assassino di Salih, Tahsin trasportato d’urgenza in ospedale

Intanto a catturare l’attenzione sarà anche Reyhan, che dopo aver pianto la morte del marito Salih e aver iniziato a lavorare come domestica al servizio di Cahide scoprirà il segreto che le hanno tenuto nascosto Sühan, Korhan, Cesur, Şirin e Kemal.

Nello specifico la donna apprenderà - grazie a Cahide - che è stato Tahsin a uccidere Salih. Parecchio sconvolta, Reyhan si recherà nella tenuta dei Korludag e dopo aver messo alle strette il proprietario lo accoltellerà.

Mentre la domestica se ne andrà via di corsa portando con sé l’arma del delitto, Tahsin perderà i sensi e sbatterà la testa su una colonna: l’uomo verrà soccorso da Hulya, che non perderà tempo per farlo trasportare d’urgenza in ospedale. Il padre di Sühan dopo un intervento sarà fuori pericolo di vita.