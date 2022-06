Proseguono gli appuntamenti con la soap Brave and Beautiful su Canale 5.

Nella settimana dal 20 al 24 giugno Riza continuerà a dare filo da torcere alla famiglia Korludag, ossessionato dalla sete di vendetta. Il fratello di Adalet terrà sotto scacco Banu, rapendo suo figlio. Cesur scoprirà così che ad aver avvelenato Suhan è stata Banu, perché costretta dal perfido Riza. Le anticipazioni svelano inoltre che Tahsin scoprirà che Adalet non si è trasferita, ma che è deceduta. Per il padre di Korhan sarà un colpo al cuore. Tra Hulya e Cahide invece, ci sarà uno scontro.

Spoiler Brave and Beautiful dal 20 al 24 giugno: Tahsin addolorato per la morte di Adalet

Le anticipazioni provenienti dalla Turchia, svelano che Riza deciderà di non fuggire più per portare a termine la sua vendetta nei confronti di Korludag e Alemdaroğlu. Si scoprirà che Riza ha rapito il figlio di Banu per tenerla sotto ricatto. Ormai da tempo, i familiari di Tahsin cercano di nascondere a quest'ultimo la morte di Adalet. Purtroppo però, Korludağ scoprirà tutta la verità e cadrà totalmente nello sconforto. Per colmare il suo dolore, Tahsin si recherà tutti i giorni sulla tomba di Adalet.

Sarà proprio al cimitero che Tahsin vedrà Riza. Korhan non crederà al padre, visto lo stato di sconforto in cui si troverà.

Il giovane Korludağ cercherà di convincere il padre che si sia trattato solo di un'allucinazione. Cesur, che è stato sempre sospettoso sull'avvenuta morte di Soyözlü, inizierà ad ndagare. Il compagno di Suhan entrerà in contatto con un certo Kaya. Quest'ultimo racconterà a Cesur che Riza non era nella nave al momento dell'incendio e che è scappato poco prima che saltasse.

Anticipazioni Brave and Beautiful al 24/6: Banu confessa di aver avvelenato Suhan

Hulya si recherà in carcere per andare a trovare Cahide, che era stata arrestata con l'accusa di aver avvelenato Suhan. Le due donne inizieranno ad accusarsi e finiranno entrambe dal procuratore. Cahide rivelerà all'autorità che Hulya ha assassinato il dottor Nedim.

Viceversa, Hulya rivelerà al procuratore che Cahide è stata complice durante il rapimento di suo figlio. Cesur scoprirà la verità sull'avvelenamento di Suhan. Ad aver compiuto il terribile gesto è stata infatti Banu. L'avvocatessa confesserà solo dopo essere stata alle strette. Banu racconterà a Cesur che Riza l'ha costretta a compiere questo folle gesto, ricattandola con il rapimento di suo figlio.

Hulya finirà in manette insieme a Bulent. Il figlio di Mihriban sarà arrestato per aver rapito il piccolo Zafer. Le anticipazioni svelano inoltre che Tahsin rivelerà al figlio la motivazione per cui in tutti questi anni non è stato mai un padre amorevole con lui.