Crollano gli ascolti di Sei sorelle, la nuova soap del pomeriggio di Rai 1 che ha preso il posto de Il Paradiso delle signore nel daytime estivo.

Dopo un buon esordio dal punto di vista dell'auditel, la nuova soap spagnola ha perso spettatori e come se non bastasse sono arrivate anche le critiche da una parte di fan social, che hanno puntato il dito contro questo prodotto, tanto da chiuderne la chiusura e il ritorno (in replica) della soap italiana con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina.

Crollano già gli ascolti di Sei Sorelle su Rai 1

Nel dettaglio, a distanza di un po' di settimane dal debutto di Sei Sorelle nel daytime pomeridiano di Rai 1, è possibile fare già un primo bilancio della soap opera.

Dopo un buon esordio con quasi il 19% di share, la soap spagnola ha perso progressivamente ascolti fino ad arrivare ai dati "preoccupanti" registrati lo scorso giovedì pomeriggio.

La puntata di Sei Sorelle del 9 giugno, infatti, è stata seguita da una media di 1,014,000 spettatori pari a uno share che si è fermato al 12,90%.

Un vero crollo per la soap spagnola, che rispetto al debutto ha perso circa cinque punti percentuali di share e quasi mezzo milione di spettatori.

Dure polemiche dei fan contro Sei Sorelle su Rai 1

Nella stessa fascia oraria, invece, l'appuntamento con Brave and Beautiful in onda su Canale 5 superava la soglia di 1,5 milioni di spettatori, arrivando a toccare il 19,21% di share e battendo nettamente la soap opera di Rai 1.

Insomma, i dati di Sei Sorelle appaiono già abbastanza preoccupanti e a tratti deludenti, e come se non bastasse arrivano anche le critiche degli spettatori social, che non hanno gradito per niente questo nuovo prodotto proposto dalla Rai in daytime.

"Che noia, è una soap orribile. Una lagna senza precedenti" ha sbottato un fan che in queste settimane ha provato ad appassionarsi alle vicende delle sorelle Silva, senza però riuscirci.

'È da chiudere', sbottano i fan che rivogliono Il Paradiso delle signore

"È da chiudere. Una soap noiosissima, un polpettone. Ma con quale coraggio la Rai propone un prodotto simile in estate?" ha sentenziato un altro utente social, criticando anche la scelta della tv di Stato di puntare su una soap spagnola, tradizionalmente ad appannaggio delle reti Mediaset.

"È orribile, solo tragedie. Rimettete Il Paradiso delle signore" ha scritto un altro spettatore che non ha gradito le prime puntate di Sei Sorelle, tanto da rimpiangere le repliche della soap italiana.

Tuttavia, per il momento, la messa in onda della soap iberica resta confermata su Rai 1 e per vedere in onda la settima stagione de Il Paradiso delle signore bisognerà attendere metà settembre.