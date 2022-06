Michele Morrone e Can Yaman, due attori molto amati dalle fan, hanno preso parte alla sfilata di Dolce & Gabbana in prima fila. Il tutto è stato immortalato in vari scatti e un breve video pubblicato dallo stesso Morrone.

La ‘strana’ coppia

Su Instagram, Michele Morrone ha postato alcune foto e un breve video in compagnia di Can Yaman: i due colleghi hanno preso parte alla sfilata del brand Dolce & Gabbana.

Le foto, pubblicate sul profilo dei due attori, hanno suscitato diversi commenti tra i fan. Alcuni hanno lodato la vicinanza dei due, altri hanno aspramente criticato l'operato di Morrone.

Secondo alcuni utenti, l'attore italiano si sarebbe fatto immortalare in compagnia di Yaman solo ed esclusivamente per ottenere visibilità. Un utente ha insinuato che Morrone abbia "fame di fama". Non è mancato il commento di Deianira Marzano. La blogger ha insinuato che Michele Morrone non sappia più cosa fare per avere visibilità. Al contrario diversi fan dei due attori hanno apprezzato gli scatti e alcune fanpage di Morrone hanno ricondiviso le foto e i video realizzati nel corso della serata. Infatti, dopo le foto sul red carpet, la serata dei due sarebbe proseguita anche al di fuori della sfilata e continuata in un locale milanese.

Yaman è tornato in Italia dopo una breve vacanza in Turchia

Can Yaman è tornato in Italia. L’attore è stato qualche giorno in Turchia per partecipare al lancio della piattaforma Disney+, in quanto ha da poco siglato un contratto che lo vedrà impegnato in un progetto di caratura internazionale, il cui set potrebbe essere allestito proprio in Italia.

Secondo alcune indiscrezioni al suo fianco potrebbe esserci Hande Erçel,

Yaman è stato costretto a vendere l’attico nel centro di Roma. L’attore non tollerava l’invadenza di alcun fan e ha scelto una casa più isolata per mantenere la sua privacy.

Michele Morrone e il successo Netflix

Michele Morrone due anni fa è finito al centro del Gossip in quanto accostato a Belen Rodriguez.

Secondo alcuni fan, la coppia avrebbe avuto qualche incontro “segreto”. Gli indizi erano arrivati anche dai rispettivi profili social. Settimana dopo settimana, però, i rumor si sono spenti. Non è la prima volta che Morrone si vede attribuire dei flirt inesistenti. Dal punto di vista professionale, la carriera di Michele Morrone è spiccata: l’attore è reduce del successo della serie 365 giorni, in onda su Netflix.