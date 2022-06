Arrivano nuove anticipazioni di Beautiful che riguardano Steffy. In una precedente conferenza stampa, i produttori della soap hanno dichiarato che, dopo l'aggressione di Sheila ai danni della giovane e Forrester e di Finn, si scatenerà l'inferno. E così è stato, visto che Sheila ha combinato un grosso guaio, finendo in prigione.

Steffy verserà in condizioni critiche e, circondata dai suoi cari, pronuncerà una frase che spiazzerà Liam, corso al suo capezzale dopo essere stato informato dell'incidente.

Anticipazioni Beautiful puntate americane: Steffy ha un incidente grave

Negli episodi americani, Sheila tornerà in città per dire a Finn di essere la sua vera madre, ma da quel momento in poi la famiglia Forrester non avrà più pace. Tutti cercheranno di tenerla lontana, ben sapendo quanto sia pericolosa.

Questo trattamento, ovviamente, non farà altro che indispettire Sheila e accrescere la sua rabbia, che si rivolterà contro Steffy. Ma, come a volte accade, il destino fa degli strani scherzi.

La malvagia Carter aspetterà Steffy nel retro del locale Il Giardino e sparerà senza pietà. Peccato che Finn farà scudo con il suo corpo alla moglie, finendo per essere gravemente ferito.

La giovane Forrester verrà ricoverata d'urgenza in ospedale e verrà sedata dai medici, che faranno di tutto per salvarla.

Verrà invece dichiarata la morte di Finn.

Liam asseconda il desiderio di Steffy, anticipazioni Beautiful

Le condizioni della giovane Forrester saranno molto preoccupanti, ma dopo qualche giorno si sveglierà dal coma. Tutta la sua famiglia sarà al suo capezzale, compreso Liam, cha sarà la prima persona che vedrà.

Steffy accarezzerà la guancia di Liam e pronuncerà una strana frase: ''Dolce marito mio''.

Si verrà così a sapere che ha perso la memoria a causa del trauma subito e che questa amnesia potrebbe essere permanente.

Per fortuna la giovane Forrester inizierà poco per volta a recuperare i ricordi, ma sarà convinta di essere ancora sposata con Liam, che asseconderà il suo desiderio per non aggravare la situazione. Anche Hope sarà costretta a reggere il gioco, ma non nasconderà di essere preoccupata dalla possibilità che Steffy e Liam tornino insieme.

Così non sarà. Steffy guarirà dall'amnesia e verrà informata della morte di Finn. Decisa a prendersi un po' di tempo, prenderà con sé Kelly e lascerà Los Angeles per andare in Eurpoa.

Nel frattempo, un altro evento inaspettato scombinerà le trame: nelle nuove puntate di Beautiful Sheila evade di prigione, dove era stata rinchiusa dopo la testimonianza chiave di Steffy, ed è pronta a vendicarsi di Li, la madre adottiva di Finn che ha contribuito a farla finire in prigione.