Tra Can Yaman e Demet Ozdemir, la coppia protagonista di DayDreamer, non ci sarebbe più alcun tipo di rapporto.

Sono queste le ultime notizie di Gossip che riguardano i due attori amatissimi dal pubblico italiano. L'attenzione sulla coppia è tornata ad accendersi adesso che Demet si prepara a convolare a nozze con il suo compagno e, tra gli invitati alla festa nuziale, non ci sarà il divo turco che ha fatto perdere la testa a milioni di fan.

Retroscena sul matrimonio di Demet Ozdemir: assente Can Yaman

Nel dettaglio, durante le ultime settimane si era parlato di un possibile riavvicinamento tra Can e Demet, tanto che si ipotizzava anche un annullamento delle nozze dell'attrice con il suo futuro sposo.

Voci che sono state smentite dalle foto della fatidica proposta di matrimonio nuziale dell'attrice, una delle usanze più sentite che si svolgono in Turchia prima di arrivare al fatidico sì.

Demet convolerà a nozze entro l'estate 2022 e, secondo la stampa locale, tra gli invitati non ci sarà il suo collega conosciuto sul set di DayDreamer - Le ali del sogno.

can yaman, quindi, non parteciperà alle nozze della collega nonostante il buon feeling che tra i due si era creato sul set della soap turca.

Tra Can Yaman e Demet Ozdemir non ci sarebbero più rapporti

A quanto pare, infatti, i due non sarebbero più in contatto e i rapporti si sarebbero "fossilizzati" al termine di quello impegno professionale che hanno vissuto insieme.

Insomma tra i due attori che hanno fatto sognare il pubblico con la soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, non ci sarebbe più alcun tipo di rapporto e le loro strade si sarebbero separate e divise definitivamente dopo quella serie girata insieme.

In attesa di scoprire se Can farà chiarezza oppure se sarà la stessa Demet a dire qualcosa sul conto del suo collega, il divo turco si prepara a tornare al più presto in tv.

Il ritorno in televisione di Can Yaman: in autunno di nuovo su Canale 5

Nella prossima stagione autunnale di Canale 5, Can Yaman sarà uno dei volti di spicco del prime time, dove tornerà in onda con la prima stagione della fiction Viola come il mare.

Un prodotto decisamente molto atteso dal pubblico della rete ammiraglia, dato che inizialmente la messa in onda era prevista in primavera ma all'ultimo momento scelsero di rimandarla all'autunno.

Di conseguenza, tra settembre e ottobre i fan di Can avranno modo di vedere in tv le sei puntate di Viola come il mare, dove il divo turco sarà affiancato dalla bellissima Francesca Chillemi, ex Miss Italia e protagonista di svariate serie di successo, tra cui Che Dio ci aiuti in onda su Rai 1, dove lo stesso Yaman è stato protagonista di un episodio.