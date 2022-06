A casa Mediaset fervono i preparativi per la settima edizione del Grande Fratello Vip che dovrebbe iniziare il prossimo 19 settembre. In questi giorni si susseguono gli indizi e i rumor su chi potrebbero essere i nuovi inquilini della casa più spiata d'Italia. Si rincorrono le voci anche sui nuovi opinionisti del reality targato Mediaset che anche quest'anno sarà condotto dal direttore del settimanale Chi Alfonso Signorini.

A proposito di opinionisti le ultime notizie lasciate dal sito TV Blog vedono la riconferma in questo ruolo di Sonia Bruganelli.

Non ci sarà invece al suo fianco Adriana Volpe.

Sonia Bruganelli opinionista per il secondo anno del Grande Fratello Vip: chi la affiancherà?

Sonia Bruganelli al termine dell'edizione scorsa del Gf Vip aveva dichiarato che non sarebbe più stata opinionista. Queste le sue esatte parole: "Non penso che sarei di nuovo credibile in questo ruolo". E poi ancora: "Ringrazio Alfonso Signorini per avermi scelta, ma il prossimo anno non ci sarò". La donna aveva aggiunto di volersi dedicare ad altri progetti lavorativi ed in particolare alla sua professione da produttrice televisiva. Nelle scorse ore, come anticipato dal portale TV Blog, pare proprio che la moglie di Paolo Bonolis abbia cambiato idea e per la seconda volta la ritroveremo sulla poltrona da opinionista pronta a commentare le vicende dei concorrenti del reality arrivato alla settima edizione.

Sembrerebbe che dietro questa inaspettata decisione ci sia stato un grande corteggiamento da parte del conduttore Alfonso Signorini. Per il momento, non è trapelata alcuna indiscrezione su chi potrebbe affiancare Sonia Bruganelli.

I primi nomi dei possibili concorrenti del Gf Vip 7: Spinalbese e Fiordaliso, Soleil in una veste del tutto nuova

In queste settimane cominciano anche a trapelare i nomi dei primi possibili concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. A varcare la porta rossa potrebbe essere l'ex fidanzato di Belen Rodriguez e padre della piccola Luna Marie, l'hairstylist milanese Antonino Spinalbese.

E pare che la showgirl Argentina non abbia preso molto bene la notizia di un suo eventuale ingresso nella casa di Cinecittà preoccupata proprio per sua figlia.

Nelle ultimissime ore invece è stato fatto un altro possibile nome. Si tratta di un'ex naufraga de L'Isola dei Famosi, Marina Fiordaliso, cantante del famosissimo brano: "Non voglio mica la luna". Si era poi anche vociferato del ritorno di Soleil Sorge, in una veste completamente diversa. In queste ore, la ragazza si trova proprio a Capri insieme al conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini.