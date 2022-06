Can Yaman ha deciso di sorprendere i suoi fan, su Instagram. Scendendo nel dettaglio, l'attore turco domenica 26 giugno ha postato un nuovo scatto che lo ritrae in giardino mentre si dedica al barbecue: il diretto interessato è stato immortalato in pantaloncini, senza maglia. Tra le persone che hanno deciso di lasciare un commento all'indirizzo dell'attore, c'è stata anche Valeria Marini.

Yaman alle prese con il barbecue

Domenica 26 giugno, l'attore ha deciso di fare un "regalo" a tutti i suoi follower. Nel dettaglio, Can ha pubblicato una scatto dalla sua nuova casa di Roma: una villa moderna immersa nel verde a pochi passi dalla Capitale.

Il 32enne si è mostrato alle prese con il barbecue e ha scritto nella didascalia: "Stasera pesce". Yaman ha cucinato salmone e patate in una misé che non è passata inosservata. La star delle soap turche si è fatto vedere senza maglia, in modo da mostrare i suoi addominali. D'altronde, l'attore la scorsa settimana si era mostrato mentre faceva dei durissimi esercizi fisici per mantenere in forma il suo fisico.

La cura del corpo per Can Yaman è molto importante, anche perché i suoi prossimi appuntamenti televisivi sono su un set d'azione: quindi il 32enne deve mantenersi in forma per interpretare al meglio i suoi prossimi ruoli.

Il commento di Marini

Come accade spesso, lo scatto di Can Yaman è stato preso d'assalto dai follower.

Moltissimi utenti hanno deciso di lasciare un cuoricino, altri si sono complimentati con l'attore per il fisico palestrato.

Tra le persone che hanno deciso di commentare la nuova foto del 32enne, c'è stata anche Valeria Marini. L'ex "primadonna" del Bagaglino ha deciso di mandare i suoi "baci stellari" a Can Yaman.

Di recente, la star turca è stata alla prese con il trasloco: l'attore è stato costretto a cambiare casa per via di alcune fan troppo invadenti.

Dall'attico al centro di Roma, Can ha deciso di andare a vivere nel verde della Capitale. Lo stesso Yaman dopo essersi trasferito ha deciso di condividere con i suoi fan, alcuni scatti della nuova dimora.

I prossimi impegni di Can Yaman

Can Yaman è tornato da poco a Roma: l'attore si era regalato qualche giorno di relax a Istanbul.

Il 32enne prossimamente sarà impegnato sul set per due nuove produzioni: El Turco e Sandokan. Inoltre, l'attore ha preso parte ad alcuni eventi che lo hanno visto protagonista. In Sardegna, Can è stato premiato per la carriera e l'impegno nel sociale. Alla premiazione, Yaman ha presentato anche la sua biografia.

Successivamente l'attore ha assistito in prima fila alla sfilata di Dolce & Gabbana. Il 32enne turco ha preso parte all'evento con il collega Michele Morrone.