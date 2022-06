Arrivano nuove anticipazioni di Una vita, che si sta per avviare al gran finale di sempre. La soap opera chiuderà infatti i battenti nei prossimi mesi dopo una messa in onda di quasi dieci anni su Canale 5. Prima di quel momento, però, ancora tante storie terranno compagnia agli affezionati telespettatori.

Nei prossimi episodi, Lolita avrà un ruolo centrale. Ad Acacias è arrivato Fidel, un uomo molto affascinante ma anche misterioso: che cosa nasconde? A indagare sul suo conto sarà proprio la dolce Casado, ancora disperata per la morte di Antonito.

Anticipazioni ultima stagione Una vita: il cambiamento di Lolita

Antonito ha perso la vita a causa dell'esplosione che ha devastato il quartierino ma, prima di chiudere gli occhi per sempre, ha fatto promettere alla moglie di non soffrire per lui e di prendersi cura di loro figlio.

La povera Casado ha mandato Moncho a Cabrahigo, così da stare lontano da tutto questo dolore. Nelle prossime puntate il bambino tornerà ma resterà per poco tempo. E così, come svelano le anticipazioni di Una Vita, Lolita si taglierà disperata i capelli, per poi essere fermata da Ramon.

In questa circostanza drammatica, Lolita e Palacios faranno pace e Ramon le dirà che per lui è come se fosse sua figlia. I due metteranno da parte tutte le incomprensioni e uniranno le forze per far fronte al dolore che purtroppo li accomuna.

Fidel conquista Lolita

Tuttavia, Ramon non vedrà di buon occhio l'avvicinamento di Lolita a Fidel, il nuovo arrivato ad Acacias. Per lui sarà inconcepibile che la vedova di suo figlio possa perdere del tempo con un altro uomo e sarà furioso.

Fidel avrà un importante ruolo nelle trame della soap, perché sarà colui che troverà il responsabile dell'esplosione.

Come raccontano le anticipazioni di Una vita, Leonardo è il responsabile della morte di Carmen e Antonito e a scoprirlo sarà proprio Fidel.

Lolita sarà spiazzata dal coraggio di Fidel e anche dalla sua intraprendenza, dato che le confesserà di essersi perdutamente innamorato di lei. In un primo momento, però, cercherà di allontanarlo, afflitta dai sensi di colpa.

Un nuovo amore nelle puntate finali di Una vita

Nonostante si sforzi di non pensare a ciò che realmente prova, Lolita capirà di essersi innamorata. Non potendo più resistere a questo forte sentimento, si lascerà andare, liberandosi dai sensi di colpa nei confronti di Antonito.

E così, nelle nuove puntate di Una vita, Lolita dimentica Antonito con Fidel, l'uomo che la farà tornare a sorridere dopo tanti anni. Ramon si metterà l'animo in pace e lascerà che la vedova di suo figlio possa tornare a essere felice.

Fidel e Lolita saranno molto felici insieme e vivranno la loro storia d'amore alla luce del sole.