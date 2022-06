Edoardo Tavassi potrebbe lasciare l'Isola dei Famosi per un infortunio al ginocchio. Carmen Di Pietro parlando con gli altri concorrenti ha rivelato di sentirsi in colpa per quanto accaduto al compagno d'avventura. Secondo il punto di vista della showgirl, il 37enne romano si è fatto male per aiutarla durante la "prova ricompensa".

Che cos'è successo?

Nel daytime riguardante il resoconto dell'88esimo giorno trascorso in Honduras, i telespettatori hanno potuto vedere cos'è successo a Edoardo Tavassi.

La produzione ha dato la possibilità ai concorrenti di ottenere del pollo con le patate come ripensa.

Cinque naufraghi a bordo di un cayuco dovevano arrivare alla campana e suonarla per cinque volte in 30 minuti. Il primo ad affrontare la prova, è stato il fratello di Guendalina Tavassi. A seguire, è stata la volta di Luca Daffrè, Estefania Bernal e Maria Laura De Vitis. Arrivato il turno di Carmen Di Pietro, la showgirl ha incontrato numerose difficoltà. Di conseguenza, Edoardo ha cercato di aiutare a distanza la compagna d'avventura. Al termine dei 30 minuti, la prova è stata superata a pieni voti da tutti ma Tavassi si è fatta male al ginocchio ed è stata portato in infermeria.

Lo sfogo di Carmen

Carmen Di Pietro si è sente in colpa per l'infortunio rimediato da Edoardo Tavassi. Parlando con gli altri compagni d'avventura dell'Isola dei Famosi, la showgirl ha rivelato che se il 37enne non avesse dato dei consigli durante la sua prova non si sarebbe fatto male.

Nonostante gli incoraggiamenti degli altri concorrenti, la 57enne ha affermato: "Dici che non è colpa mia?" L'idea che Edoardo possa abbandonare il gioco a un passo dalla finale, per colpa sua non fa affatto gioire Carmen.

Secondo la diretta interessata, Edoardo si è sporto per dirle come doveva muoversi con il cayuco: "Aiutava me su quello che dovevo fare".

Edoardo verso il ritiro?

Con tutta probabilità, Edoardo Tavassi si è infortunato ma non per colpa di Carmen Di Pietro: si è trattata di una fatalità.

Al momento non è chiaro se il concorrente romano riuscirà o meno a restare all'Isola dei Famosi. Secondo quanto riportato da The Pipol Tv, il 37enne romano sarebbe a un passo dal lasciare l'Honduras.

Dopo essere stato trasportato in infermeria per accertamenti medici, gli addetti ai lavori non sarebbero riusciti a effettuare la risonanza a causa del troppo gonfiore al ginocchio.

Secondo quanto riportato dai rumor, la produzione starebbe cercando in tutti i modi di far rimanere Edoardo fino alla finale di lunedì 27 giugno 2022. Il fratello di Guendalina Tavassi, però, non riuscirebbe più sopportare il dolore e ogni minimo movimento arrecherebbe ulteriore dolore.