Brave and Beautiful si avvia verso il finale di sempre. Le anticipazioni dal 27 al 30 giugno 2022 rivelano che saranno trasmesse le ultime puntate della soap opera turca con protagonisti Cesur e Suhan, la quale poi chiuderà definitivamente i battenti sulla rete ammiraglia Mediaset.

I colpi di scena non mancheranno, dato che la famiglia di Tahsin si ritroverà a fare i conti con la vendetta spietata di Riza, il quale metterà in pericolo sia la vita di Korhan sia quella di Suhan.

La morte di Korhan, Cahide disperata: anticipazioni Brave and Beautiful 27-30 giugno

Nel dettaglio, le anticipazioni legate al finale di Brave and Beautiful rivelano che Riza compirà la sua vendetta spietata contro la famiglia di Tahsin e, per prima cosa, ammazzerà suo figlio Korhan.

Un duro colpo per tutta la famiglia e in particolar modo per la sua amata Cahide, la quale aspetterà invano l'arrivo del suo amato per festeggiare la nascita del loro primo figlio.

Korhan, però, non arriverà mai: l'uomo è stato brutalmente assassinato da Riza e non avrà mai modo di poter vedere il frutto del suo amore con Cahide.

La notizia della morte di Korhan lascerà la donna in un mare di disperazione, a dir poco sconvolta e disperata dalla perdita del suo amato.

Suhan viene rapita da Riza nel finale

Ma non è finita qui, perché Riza metterà in pericolo anche la vita di Suhan. Le anticipazioni sul finale di sempre di Brave and Beautiful fino al 30 giugno 2022, rivelano che la donna si ritroverà prigioniera, vittima tra le mani dello spietato uomo, che la terrà segregata in un posto segreto.

Cesur, però, non si arrenderà e cercherà in tutti i modi di trovare la sua amata, tanto da mettere a disposizione anche una somma di denaro per coloro che potrebbero avere delle informazioni utili sul rapimento di Suhan.

La situazione, per fortuna, si evolverà nel migliore dei modi. Gli spoiler delle ultime puntate della soap opera turca di Canale 5, infatti, rivelano che Suhan riuscirà a farsi notare da un passante, al quale chiederà aiuto.

Suhan e Cesur diventano genitori: anticipazioni Brave & Beautiful 27-30 giugno

E, in questo modo, la donna recupererà un cellulare per mettersi in contatto con il suo amato Cesur e informarlo del posto esatto in cui si trova.

A quel punto, Cesur e Tahsin si metteranno subito alla ricerca della donna e riusciranno a trovarla ma a causa di un perfido piano di Riza la giovane rimarrà seriamente ferita.

Le anticipazioni di Brave and Beautiful dal 27 al 30 giugno, rivelano che a quel punto ci sarà la corsa in ospedale, dove Suhan darà al mondo il suo primo bambino.

La donna, affranta per la morte di suo fratello, chiederà a Cesur l'approvazione per poter chiamare il loro bambino Korhan. E così, calerà per sempre il sipario sulla soap opera, dato che i due usciranno di scena definitivamente e faranno perdere le loro tracce, pronti a cominciare un nuovo percorso di vita insieme.