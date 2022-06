Il cast del Grande Fratello Vip 7 è in divenire, per questo non passa giorno che qualche sito non riporti nuove indiscrezioni sui futuri protagonisti. Stando a quello che sostengono alcuni giornalisti di Gossip, Antonino Spinalbese avrebbe accettato di essere un concorrente del reality-show, e questo starebbe facendo storcere il naso alla ex Belen Rodriguez. Sul fronte opinionisti, gli ultimi nomi che sono circolati sono quelli di Morgan e Asia Argento, ex coppia nella vita e potenziale nuovo duo televisivo.

Aggiornamenti sugli inquilini del Grande Fratello Vip

Alcuni siti d'informazione ne sono certi: Antonino Spinalbese sarà un concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Anche se mancano circa tre mesi al debutto, i giornalisti riportano insistenti rumor sul sempre più probabile ingresso dell'ex parrucchiere nella casa più spiata d'Italia.

L'ultima indiscrezione che è trapelata sul chiacchierato ex di Belen Rodriguez, fa sapere: "Antonino ha ceduto alle lusinghe del GF Vip".

Insomma, il bel ligure avrebbe messo da parte dubbi e perplessità e si sarebbe lasciato convincere da Alfonso Signorini ad intraprendere una nuova avventura, la prima per lui nel mondo dello spettacolo.

Il ragazzo è conosciuto soprattutto per la breve ma intensa relazione che ha avuto con la conduttrice di Canale 5, la stessa che non starebbe facendo i salti di gioia immaginando l'ex tra le mura di Cinecittà.

La famiglia Rodriguez legata al Grande Fratello Vip

"Questa scelta non sarebbe stata percepita in modo positivo da Belen, la madre di Luna Marì", si legge ancora sul web in questi giorni.

Insomma, l'eventualità che Antonino parteci al Grande Fratello Vip 7 starebbe rendendo la bella Rodriguez nervosa e preoccupata per quello che potrebbe emergere soprattutto sui motivi della loro rottura.

"La porta rossa aspetta il bel Spinalbese, ma come finirà questo reality ormai targato Rodriguez?", si domandano i giornalisti che da anni documentano le "gesta" di vari parenti della soubrette sia in questo che in altri programmi di Mediaset.

La relazione tra Belen e il padre della sua secondogenita, è finita ufficialmente lo scorso autunno: le ragioni dell'addio, però, non sono mai state rese note e pare che Alfonso Signorini intenda indagare anche su questo nelle varie puntate del GF.

Altri gossip sul cast del Grande Fratello Vip

Nell'attesa di sapere qualcosa in più su Antonino Spinalbese e sugli altri aspiranti concorrenti del Grande Fratello Vip 7, i curiosi sono stati aggiornati su un qualcosa di abbastanza clamoroso che potrebbe accadere dopo l'estate.

Un rumor che ha iniziato a diffondersi in rete di recente, sostiene che gli opinionisti della settima edizione del reality Mediaset potrebbero essere due chiacchieratissimi ex.

A commentare i comportamenti dei vipponi, dunque, potrebbero essere Morgan e Asia Argento che, affiancando Alfonso Signorini in studio, prenderebbero il posto che un anno fa è stato di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Per il momento è ancora presto per avere maggiori informazioni su questo, anche perché alla prima puntata mancano circa tre mesi (attualmente è prevista per lunedì 19 settembre) e il cast non sarà presentato prima della fine dell'estate e l'inizio della nuova stagione tv.

Interpellato sulle tante chiacchiere che stanno circolando sui futuri protagonisti del programma che condurrà per il terzo anno consecutivo, Signorini ha precisato che la maggior parte dei nomi che si stanno facendo sono di fantasia e che per quelli ufficiali si devono attendere comunicazioni degli addetti ai lavori.