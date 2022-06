Edoardo Tavassi potrebbe lasciare l’Isola dei Famosi. Stando alle indiscrezioni riportate da The Pipol Tv, l’infortunio al ginocchio rimediato dal concorrente romano sarebbe più grave di quanto pensava la produzione. Dunque, il fratello di Tavassi potrebbe lasciare l’Honduras ad una settimana dalla finale del Reality Show di Canale 5.

Problemi fisico per il fratello di Guendalina Tavassi

Brutte notizie per Edoardo Tavassi: il concorrente romano potrebbe lasciare l’Isola dei Famosi a casa dell’infortunio rimediato nei giorni scorsi. Dopo essere finito in infermeria, gli addetti ai lavori non sarebbero ancora riusciti ad effettuare una risonanza: il ginocchio del 37enne sarebbe troppo gonfio per essere sottoposto ad esami clinici.

Tuttavia, si mormora che il naufrago si sia rotto i legamenti.

Stando ai rumor, il ritiro del fratello di Guendalina Tavassi potrebbe essere imminente. La produzione avrebbe cercato in tutti i modi di tenere in gioco il naufrago, ma i problemi fisici starebbero avendo la meglio. Stando a quanto si apprende dal web, la produzione del reality show avrebbe anche pensato di far tornare Guendalina in Honduras per convincere il concorrente a restare fino alla finale ma per problemi logistici non ci sarebbe il tempo.

Record di infortuni

Al momento in ritiro di Edoardo Tavassi non è ufficiale, ma sembrerebbe essere imminente. Nel momento in cui il 37enne romano dovesse lasciare il gioco, si tratterebbe dell’ennesimo naufrago infortunato.

La prima ad abbandonare il programma è stata Jovana Djordjevic (moglie dell’ex calciatore della S.S Lazio) a causa di un’infezione. A seguire, Patrizia Bonetti si è ritirata per le ustioni procurate nella “prova del fuoco”. Roger Balduino ha lasciato per un infortunio alla caviglia mentre Marco Cucolo ha abbandonato per calcoli alla cistifellea.

Ai naufraghi ritirati per infortunio, si aggiungono i concorrenti usciti dal gioco per non aver accettato il prolungamento di contratto. In questo caso, si tratta di Guendalina Tavassi, Blind, Alessandro Iannoni e Licia Nunez.

Edoardo favorito alla vittoria finale

I fratelli Guendalina e Edoardo Tavassi erano individuati come potenziali vincitori dell’Isola dei Famosi.

La prima ha deciso di abbandonare il gioco, non accettando il prolungamento del contratto. Il secondo invece, potrebbe dire addio alla finale ad un passo dalla chiusura del gioco. La puntata di lunedì 20 giugno infatti, è la puntata della semifinale. Il prossimo 27 giugno ci sarà l’ultimo atto del reality show. Stando ad alcuni sondaggi, Edoardo Tavassi era uno dei principali favoriti del programma condotto da Ilary Blasi.