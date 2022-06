Tanti colpi di scena avverranno nel finale di stagione di Brave & Beautiful (Cesur ve Guzel), in programma dal 27 al 30 giugno su Canale 5. Gli spoiler della Serie TV rivelano che Tahsin e Riza Soyozlu perderanno la vita. Cahide, invece, diventerà la vice-mamma di Zafer.

Anticipazioni Brave & Beautiful: puntate da lunedì 27 a giovedì 30 giugno

Le anticipazioni di Brave & Beautiful riguardanti le ultime puntate in onda da lunedì 27 a giovedì 30 giugno rivelano che Tahsin apparirà disperato per la morte di suo figlio Korhan, freddato da due colpi d'arma da fuoco dal diabolico Riza.

Mihriban, a questo punto, cercherà di offrirgli il suo sostegno in questo difficile momento. Per questo motivo, i due sembreranno aver sotterrato l'ascia di guerra.

Intanto, Cesur rilascerà un'intervista dove offrirà una somma ingente di denaro a chi offre notizie sulla scomparsa di Suhan. A tal proposito, il protagonista verrà contattato dall'amica del tassista. Alla fine, Rasim confesserà all'uomo di aver portato Riza a Korludag.

Hulya affida Zafer a Cahide

Nelle puntate 27-30 giugno di Cesur ve Guzel, la polizia inizierà subito le ricerche per trovare il fratello di Adalet, che tuttavia scoprirà il piano. Il cattivone, infatti, ucciderà Rasim prima che possa metterlo nei guai.

Nel frattempo, Suhan riuscirà a chiedere aiuto ad un contadino intento a lavorare nei campi vicini alla casupola abbandonata, dov'è tenuta prigioniera.

Ed ecco, che il signore aiuterà la donna a mettersi in contatto con Cesur. Neanche a dirlo, quest'ultimo e Tahsin si recheranno sul luogo del nascondiglio, se Riza non scoprisse tutto. Soyozlu, infatti, si metterà d'impegno per preparare un'ultima trappola diabolica per distruggere la felicità dei protagonisti dello sceneggiato turco.

Allo stesso tempo, Hulya pregherà Cahide di prendersi cura di Zafer, prima di essere rinchiusa in cella per l'omicidio di un dottore. La vedova di Korhan, a questo punto, accetterà di aiutare l'ex complice a prendersi cura del figlioletto.

Cesur assiste alla morte di Tahsin e Riza

Intanto, Suhan rimarrà gravemente ferita alla testa da una pallottola, tanto da entrare in coma.

In questa circostanza, la donna farà alcuni sogni bellissimi, in cui lei e Cesur vivono momenti di felicità in famiglia.

Riza, invece, riuscirà ad evadere da una clinica psichiatrica grazie ad un infermiere che fingerà di essere d'accordo con lui. Il cattivone si appresterà ad abbandonare la Turchia a bordo di un'imbarcazione. Qui, scoprirà di essere caduto in una trappola organizzata da Tahsin e suo genero. Il signor Korludag, a questo punto, farà in modo che Cesur venga portato via lontano per poi innescare una violenta lite con Riza.

In ospedale, Suhan entrerà in sala parto, dove i medici temeranno per la sua sopravvivenza, mentre Cesur incredulo assisterà alla morte di Tahsin e Riza, saltati in aria sull'imbarcazione.