Diversi avvenimenti saranno al centro delle nuove puntate di Brave & Beautiful (titolo originale Cesur ve Guzel) in programma nelle prossime settimane su Canale 5.

Le trame turche della serie tv narrano che Suhan Korludag (Tuba Büyüküstün) darà alla luce suo figlio Korhan dopo essere uscita dal coma in cui si era trovata durante la gravidanza.

Anticipazioni Brave & Beautiful: Suhan finisce in coma dopo essere stata rapita

Le anticipazioni di Brave & Beautiful - riguardanti le ultime puntate trasmesse prossimamente in televisione - annunciano il lieto fine per la coppia protagonista dello sceneggiato.

Tutto prenderà il via quando il fedele Korhan (Erkan Avcı) perderà la vita dopo essere stato freddato da due colpi d'arma da fuoco da parte di Riza. In seguito, il criminale deciderà di rapire Suhan, con la quale avrà intenzione di lasciare il paese per vivere insieme. Una situazione, che si complicherà a dismisura quando Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) apprenderà il luogo dov'è tenuta in ostaggio la giovane Korludag.

Per questa ragione, Riza deciderà di passare alla controffensiva, organizzando una trappola mortale per la sorella di Korhan. In dettaglio, l'uomo immobilizzerà la vittima con delle corde ad una maniglia, che una volta abbassata azionerà il grilletto di una pistola.

Una volta arrivati al casale abbandonato, Tahsin e suo genero apriranno la porta, azionando il terribile meccanismo, che causerà una ferita alla testa alla loro congiunta, che entrerà in coma.

Il particolare sogno della moglie di Cesur

Nelle puntate finali di Cesur ve Guzel, Suhan trascorrerà quattro mesi in coma in ospedale, dove suo marito proibirà ai medici d'interrompere la gravidanza, convinti di dare alla paziente una chance in più di sopravvivenza.

Intanto al pubblico italiano verrà mostrato il particolare sogno che farà la giovane Korludag durante il suo stato comatoso. In dettaglio, la ragazza immaginerà la sua vita da sposata accanto a Cesur senza ostacoli: un mondo parallelo dove Fugen e suo fratello Korhan sono ancora vivi, mentre Cahide è dolce con tutti quanti.

Purtroppo è un sogno lontano dalla verità, ma che aiuterà Suhan a lottare per la vita.

La giovane Korludag riapre gli occhi dando alla luce il figlio Korhan

La giovane Korludag inizierà il travaglio di parto proprio quando Cesur e Tahsin decideranno di affrontare Riza per l'ultima volta su un'imbarcazione in mezzo al mare. Sarà in questo emozionante momento che Suhan riaprirà gli occhi per dare alla luce suo figlio, che chiamerà Korhan in onore di suo fratello scomparso. Alla fine Cesur raggiungerà la moglie a conclusione del parto.