Esattamente come Riccardo Guarnieri, anche Ida Platano potrebbe aver trovato l'amore dopo la fine di U&D. Tra i tanti contenuti che la dama ha postato su Instagram in questi giorni, spiccano quelli in cui ha lasciato intendere di essere di nuovo felice dopo l'ennesima delusione sentimentale nella quale è incappata di recente. La bresciana ha fatto sapere di avere un appuntamento e di essere pronta ad accogliere i cambiamenti che avverranno prossimamente nella sua vita.

Aggiornamenti sulla protagonista di U&D

Si starebbe muovendo qualcosa nel privato della protagonista assoluta dell'edizione di U&D che si è conclusa qualche settimana fa.

Dando un'occhiata alle storie che Ida Platano ha pubblicato su Instagram in questi giorni, si nota immediatamente un suo cambio di atteggiamento: dopo aver vissuto un lungo periodo di tristezza e delusione, oggi la bresciana appare sorridente e felice.

A riprova dello stato di grazia che la dama ha raggiunto in questi giorni, è una dichiarazione che lei stessa ha fatto mentre si recava in un posto della sua città non precisato.

"Ho un appuntamento", ha fatto sapere la protagonista del Trono Over con il sorriso stampato e gli occhi sognanti.

I curiosi hanno cercato di capire se l'incontro in questione fosse romantico oppure no, ma la diretta interessata ha preferito non dare spiegazioni a riguardo nei video che ha pubblicato successivamente.

Estate 'in love' per i personaggi di U&D

Dopo aver informato i follower dell'appuntamento al quale si stava recando, Ida ha alimentato i Gossip sul suo conto condividendo un pensiero piuttosto positivo anche sull'amore.

"Ci sono cambiamenti in vista", era scritto sul bigliettino che Platano ha trovato in un biscotto della fortuna qualche ora fa

Insomma, sembrano lontanissimi i tempi in cui la dama di U&D appariva triste e sofferente anche sui social network.

Al termine delle registrazioni del dating-show, ad esempio, la bresciana non faceva altro che pubblicare riflessioni negative e frecciatine neppure troppo velate nei confronti di chi l'ha fatta stare male per l'ennesima volta.

Da quando ha cambiato colore di capelli, però, la protagonista del Trono Over sembra un'altra persona e il merito potrebbe essere di un nuovo corteggiatore col quale si starebbe frequentando lontano dai riflettori.

I gossip sul cavaliere di U&D

Ida Platano non è l'unica protagonista di U&D ad essere finita al centro del gossip durante la pausa estiva del format.

In queste settimane, infatti, siti e riviste si sono occupati anche di Riccardo Guarnieri e di una giovane ragazza che starebbe frequentando da quando si sono interrotte le registrazioni del dating-show.

I bene informati, dunque, sostengono che il cavaliere del Trono Over starebbe conoscendo una mora di nome Serena, una concittadina con la quale è stato paparazzato varie volte dai curiosi.

La presunta coppia, ad esempio, è stata sorpresa a passeggiare prima sul lungomare di Bari e poi sarebbe stata avvistata in un lussuoso hotel di Napoli lo scorso weekend, dove avrebbe deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza tra romanticismo e relax.

La fine del programma condotto da Maria De Filippi, dunque, potrebbe aver portato l'amore nella vita dei due personaggi più discussi degli ultimi mesi. Ida e Riccardo sono stati al centro delle dinamiche della trasmissione per tutta la primavera, e hanno regalato ai telespettatori litigi, complicità e un tentativo di riavvicinamento che però non è andato a buon fine.

Chissà cosa accadrà quando ricominceranno le riprese di Uomini e donne: a fine agosto, infatti, si scoprirà se i due ex faranno ancora parte del cast fisso oppure se si sono fidanzati lontano dai riflettori come si vocifera.