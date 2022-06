Momenti emozionanti e drammatici nel corso delle prossime puntate di Tempesta d’amore, come rivelano le anticipazioni al 18 giugno. Al centro della scena ci sarà soprattutto Florian che, dopo aver salvato Hannes e Maja liberandoli dalla grotta in cui erano rimasti imprigionati a causa del terremoto, ha iniziato ad avvertire degli strani sintomi. Il giovane guardaboschi, infatti, ha cominciato ad avere dolore ad un braccio e si è recato da Michael che gli ha prescritto degli antibiotici, certo che si trattasse di un’infezione. Purtroppo, però, Florian non migliorerà con le cure del medico e la sua situazione diventerà sempre più preoccupante.

Intanto, Erik, nonostante le rassicurazioni di suo fratello e di Ariane, sarà molto in apprensione in vista del processo per la truffa finanziaria di cui è stato accusato Cornelius. L’uomo, terrorizzato al pensiero di finire in prigione, pianificherà la propria fuga e, dopo aver rischiato di essere scoperto da Werner, alla fine riuscirà nel proprio intento, ma poi verrà a sapere che Florian ha avuto un collasso e deciderà di rimanere per stargli accanto.

Tempesta d’amore, spoiler: Hannes raccoglierà dei campioni dalla grotta

Erik, dunque, rimarrà accanto a Florian, ma le condizioni di salute del ragazzo si aggraveranno sempre più e tutti saranno preoccupati per lui. Nel frattempo, stando agli spoiler di Tempesta d’amore, Cornelia proverà a risollevare il morale a Rosalie, in apprensione per aver contratto un debito con Christoph e non aver detto niente a Michael.

La Engel, tuttavia, per migliorare i servizi del Fürstenhof, suggerirà all’albergatore di impiantare una collezione di whisky di qualità presso il pianobar dell’hotel. Christoph, nonostante sia consapevole di costi esosi di quel progetto, deciderà di accettarlo.

In seguito, mentre Erik scoprirà di dover semplicemente pagare una multa e di non dover andare in carcere, Michael sarà in grado di formulare la diagnosi di Florian e gli comunicherà che ha contratto un’infezione incurabile che gli lascia poco da vivere.

Questa notizia getterà tutti nello sconforto al punto che Hannes si recherà nella grotta per prelevare dei campioni e analizzarli, nel tentativo disperato di cercare una cura per il guardaboschi.

Tempesta d’amore, trame al 18 giugno: Ariane proverà ad avvicinarsi ai Saalfeld

André deciderà di trasferirsi per un periodo di tempo da Tina per imparare nuove ricette culinarie da proporre poi a Christoph, mentre Shirin farà una gita al lago con Gerry e i due si avvicineranno in modo inaspettato a causa di un imprevisto.

Intanto, Ariane avrà un nuovo diabolico piano per estromettere i Saalfeld dall’hotel e vendicarsi di Christoph e comincerà a trattare in modo amichevole ed affabile Robert e Werner che ne saranno molto sorpresi. L’albergatore, invece, sarà certo che la sua nemica stia tramando qualcosa contro i suoi soci e sarà deciso a scoprire di cosa si tratti.