Demet Ozmedir e Can Yaman stanno insieme? Ufficialmente non c'è nulla ma, secondo alcuni fan, i due attori avrebbero una "relazione segreta" da ben quattro anni. Stando a quanto riportato da alcuni siti di nazionalità turca, l'attrice avrebbe cancellato le nozze con il cantante Oguzhan Koc: il matrimonio era in programma per agosto 2022.

Le ipotesi del web

Da tempo si mormora che Can Yaman abbia una "storia clandestina" con la collega Demet Ozmedir. In realtà, tra i due attori c'è sempre stato un ottimo feeling sul set e anche fuori dal set. Tuttavia, sia Can che Demet hanno sempre smentito di avere una liaison: entrambe hanno ammesso di essere solamente ottimi amici.

I pettegolezzi di Gossip sulla presunta coppia erano stati accantonati, ma ora sono tornati prepotentemente al centro della cronaca rosa. Il motivo? Demet Ozmedir ha annullato le nozze in programma con Oguzhan Koc: la proposta era arrivata a febbraio 2021. Come riportato da varie testate giornalistiche della Turchia, la 30enne avrebbe deciso di annullare il matrimonio di agosto 2022. Al momento non è chiaro cosa sia accaduto all'interno della coppia, l'unica cosa certa è che Demet sembra pronta a sbarcare in Italia per nuovi progetti di lavoro.

Per questo motivi alcuni fan hanno cominciato a tirare nuovamente in ballo, la storia legata alla presunta relazione dei due attori di Daydreamer.

Can e Demet di nuovo insieme sul set?

L'attore turco presto tornerà sul set per Sandokan e El Turco, quest'ultima serie andrà in onda su Disney+.

Stando a quanto si apprende, nel cast di El Turco potrebbe entrare anche Demet Ozmedir: gli sceneggiatori hanno notato il feeling mostrato tra i due colleghi turchi. Inoltre, il volto della 30enne corrisponderebbe a ciò che cercano gli addetti ai lavori.

Inoltre, si mormora che Ozmedir presto venga a vivere in Italia proprio come Can Yaman. La diretta interessata infatti, sembrerebbe essere un'osservata "speciale" per prestare il volto ad una fiction targata Mediaset.

Yaman single dopo la rottura con Diletta Leotta

Can Yaman è sempre stato contrario a mettere in piazza la sua vita privata.

Dunque, non è chiaro se dopo la rottura con Diletta Leotta abbia avuto o meno dei flirt.

Il giovane attore spesso viene avvistato in compagnia di belle donne, ma di ufficiale non è mai uscito nulla sui giornali. Durante un viaggio in Sardegna per un evento, Can Yaman è stato avvistato in compagnia con una famosissima attrice de Il Paradiso delle Signore: il feeling mostrato dal 32enne con Francesca Del Fa non sarebbe passato inosservato ai presenti.

Al party era presente anche Diletta Leotta, ma pare che Yaman non l'abbia degnata neanche di un saluto.