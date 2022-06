La vita sentimentale di Diletta Leotta continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica. Secondo le ultime voci di Gossip, il volto di punta di DAZN sarebbe impegnata con Giacomo Cavalli. I due sono stati di recente paparazzati mentre si recavano a Palma De Mallorca, ma a quanto pare non ci sarebbe altro se non un rapporto di amicizia tra la speaker radiofonica e il modello. Infatti, secondo la pagina Instagram Pipol Gossip, il cuore di Diletta sarebbe ancora fermo alla sua relazione con Can Yaman terminata ormai quasi un anno fa. Sarà davvero così?

Leotta pensa ancora a Yaman?

Diletta Leotta si prepara a vivere un'estate da single: questa è l'ultima news che riguarda la bellissima siciliana che in questi giorni si sta godendo una rilassante vacanza in Spagna in compagnia di alcuni amici. Con lei anche Giacomo Cavalli: dallo scorso dicembre i due si frequentano e vari scatti rubati che li vedevano protagonisti erano stati sufficienti agli esperti di gossip per poter dire che era in corso una liaison. Ma, a quanto pare non ci sarebbe nulla di vero in tutto ciò e il motivo sarebbe da ricondurre a Can Yaman.

Secondo la pagina Instagram che si occupa di cronaca rosa, la giornalista sportiva "avrebbe stoppato il suo cuore alla storia con Can Yaman, che la bombastica Leotta non avrebbe mai dimenticato".

Insomma, pare proprio che la relazione con l'attore turco abbia lasciato dei segni così profondi che a distanza di quasi un anno, Leotta non sarebbe ancora riuscita a lasciarsela alle spalle. In effetti, nella sua ultima intervista a Verissimo la siciliana aveva lasciato intendere che i sentimenti non erano finiti, ma lei e Can non hanno trovato il modo di ricucire i loro rapporti.

L'amore da favola di Can e Diletta

La storia tra Can e Diletta era partita sotto i migliori auspici: entrambi bellissimi e famosi, avevano dato vita ad una storia d'amore molto chiacchierata. Qualcuno aveva anche creduto che si trattasse di una finzione per guadagnare popolarità ma poi è arrivata anche la proposta di nozze da parte di Can con tanto di anello preziosissimo.

Tutto sembrava procedere per il meglio, tanto che i due giovani si erano concessi anche una vacanza in Turchia per le presentazioni ufficiali di Diletta alla famiglia dell'attore.

Ma da quel viaggio in poi tutto è cambiato: improvvisamente le strade dei due volti dello showbiz hanno preso strade separate. Dal matrimonio alle porte alla rottura la strada è stata breve, ma a quanto pare per Diletta il suo ex fidanzato non fa ancora parte del passato. Chissà se Can rifletterà su questa 'pillola di gossip' e ricontatterà Diletta, che nel frattempo sta cercando di andare avanti coccolata dagli amici.