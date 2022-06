Negli episodi di Un posto al sole, attualmente in onda su Rai 3, Cristina è tornata a Napoli dopo qualche mese di lontananza. Jimmy non ha mai dimenticato la figlia di Roberto Ferri e sta tentando in tutti i modi di fare breccia nel cuore della figlia dell'imprenditore. Nell'episodio che andrà in onda sul piccolo schermo nella serata di martedì 14 giugno, il giovane Poggi andrà a pranzo a casa del papà di Filippo e il ragazzino vivrà un incubo, immaginando Roberto nei panni di Pennywise.

Un posto al sole, anticipazioni 14 giugno: Jimmy va a pranzo da Roberto Ferri

Cristina continuerà la sua amicizia con Jimmy e nelle prossime puntate di Un posto al sole, la figlia di Greta deciderà di invitare a pranzo a casa di suo papà il piccolo Poggi. Purtroppo, però, il figlio di Niko non sarà felice dell'iniziativa della sua amica e anche Micaela si accorgerà che il bambino non farà i salti di gioia per l'idea avuta dalla sua compagna. A tal proposito, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Jimmy confiderà a sua mamma di essere terrorizzato all'idea di andare a pranzo a casa di Roberto Ferri. Cirillo, a quel punto, suggerirà a suo figlio di immaginare l'imprenditore, in situazioni imbarazzanti, in modo da non avere paura.

A quel punto il giovane Poggi andrà a pranzo a casa Ferri.

Un posto al sole, episodio 14 giugno: Roberto Ferri mette a disagio Jimmy

Il banchetto a casa del papà di Filippo non andrà bene e Jimmy vivrà un vero e proprio incubo. Roberto, infatti, non metterà a suo agio l'ospite. Le anticipazioni trapelate in rete, infatti, rivelano che Ferri farà domande incalzanti al bambino.

A quel punto, Lara, presente al pranzo, si accorgerà che l'atteggiamento dell'imprenditore non è adatto a rendere un clima sereno, perché sarà irritante. Purtroppo, Martinelli non riuscirà a placare il papà di Cristina e, pertanto, il piccolo Poggi non mangerà. Anche Silvana cercherà di capire se le pietanze cucinate abbiano qualcosa che non vada bene.

Un posto al sole, puntata 14 giugno: Jimmy vede Roberto Ferri nei panni di Pennywise

A quel punto, Jimmy proverà a seguire il consiglio che gli ha dato sua mamma e tenterà di immaginare Roberto in una situazione imbarazzante. A tal proposito, le anticipazioni rivelano che il figlio di Niko proverà a vedere Ferri nei panni di un clown. Per qualche minuto, il suggerimento che Micaela ha fornito al suo bambino funzionerà ma, poco dopo, il giovane Poggi vivrà un incubo. Quando l'imprenditore sorriderà, Jimmy vedrà Pennywise nel ghigno di Roberto. Il cuginetto di Bianca, pertanto, sarà impaurito, perché ai suoi occhi Ferri sarà il crudele clown protagonista del film horror ''It''. Come andrà a finire il pranzo? Le indiscrezioni trapelate in rete, al momento, non rivelano se Jimmy riuscirà a riprendere il controllo della situazione e a proseguire a mangiare i piatti preparati da Silvana.