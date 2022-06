Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger sono stati protagonisti di uno scontro all'Isola dei Famosi. Tutto è cominciato da un infortunio alla mano rimediato dalla figlia di Eva Henger: in confessionale la naufraga ha ammesso di esserci rimasta male per non aver ricevuto le giuste attezioni dal compagno d'avventura. Il concorrente romano dopo essere venuto a conoscenza delle lamentele, è stato protagonista di un duro sfogo.

L'episodio incriminato

Durante un'escursione al mare con Edoardo Tavassi ed Estefania Bernal, Mercedesz Henger si è procurata involontariamente un taglio alla mano sui scogli.

Dopo essere stata in infermeria, la 27enne si è sfogata in confessionale.

Nel dettaglio, la figlia di Eva Henger ha rivelato di esserci rimasta male per le poche attenzioni ricevute dal concorrente romano.

Lo sfogo del naufrago

Edoardo Tavassi dopo essere venuto a conoscenza del confessionale di Mercedesz Henger, è stato protagonista di uno sfogo. Il diretto interessato ha raggiunto la compagna d'avventura e ha fatto notare di essersi immediatamente sincerato delle sue condizioni. Come raccontato da Edoardo, è stato lui stesso a vietare a Mercedesz di andare con loro a spaccare i cocchi per paura di un'infezione. Nel momento in cui ha visto che Henger stava in perfette condizioni di salute, si è allontanato e ha raggiunto altri naufraghi.

La delusione di Mercedesz porta a galla i vecchi dubbi di Edoardo, e tra i due scoppia una violenta discussione. Anche il resto del gruppo sembra condividere l’opinione del Naufrago.



Quella di Mercedesz è davvero solo una strategia? #Isola 🏝 pic.twitter.com/qkpm4Hoag5 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 17, 2022

Nel sentire la 27enne accusarlo di non esserle stato abbastanza vicino, il diretto interessato ha sbottato: "Stai facendo la vittima davanti alle telecamere".

A detta del concorrente, Mercedesz si starebbe comportando in quel modo perché questa settimana si trova in nomination.

Come un fiume in piena il fratello di Guendalina Tavassi ha messo in dubbio anche l'interesse di Henger: "Ti ho smascherata".

La replica di Mercedesz

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Edoardo, la figlia di Eva Henger non è restata in silenzio.

Mercedesz ha insinuato che il compagno d'avventura sia preoccupato solo di far bella figura con i telespettatori, in modo da non perdere consensi al televoto. La 27enne ha precisato di non essere interessata né alle telecamere né alle strategie: "Io non voglio più aspettare le tue tempistiche". Inoltre, la concorrente ha ribadito di esserci rimasta male per le mancate attenzioni. La giovane ha cercato di spiegare al fratello di Guendalina Tavassi di avere sempre avuto un forte interese nei suoi confronti, anche quando seguiva l'Isola dei Famosi da casa: "Non sono falsa e non ho mai finto". Al contrario, la diretta interessata si è detta sicura che a Edoardo interessi solo arrivare primo nel Reality Show di Canale 5.

Infine, Mercedesz ha precisato di non voler una storia in Honduras.