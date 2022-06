L'avventura dei naufraghi dell'Isola dei Famosi 2022 continua tra alti e bassi. In Honduras, nonostante manchi sempre meno alla finale del 27 giugno, il clima continua a essere molto teso e, dopo la visita in infermeria di Nicolas Vaporidis, anche Edoardo Tavassi in queste ore è stato trasportato in clinica per degli accertamenti.

Edoardo rischia il ritiro

Durante l’ultimo daytime dell’Isola dei Famosi Edoardo Tavassi, dopo aver lamentato un dolore costante alla gamba, è stato trasportato in clinica per alcuni controlli medici. A dare ulteriori informazioni in merito a quanto successo ad Edoardo, è stato il portale ThePipol, il quale ha dichiarato: “Uno dei protagonisti di questa edizione dell’Isola dei Famosi, Edoardo, è stato trasferito urgentemente in ospedale, nel reparto di ortopedia, a causa di un gravissimo problema al ginocchio.

Uno dei migliori concorrenti e tra i favoriti alla vittoria, ha salutato in lacrime i suoi compagni d’avventura”.

Il post in questione continuava dicendo che, dunque, la finale per il fratello di Guendalina, potrebbe essere veramente a rischio. Non resta dunque che attendere i prossimi giorni per avere ulteriori dettagli e scoprire se Edoardo dovrà o meno abbandonare il gioco.

Urla tra Mercedesz e Tavassi

Nel frattempo, prima di essere costretto a lasciare l’Isola per accertamenti medici, Edoardo ha avuto un grosso litigio anche con Mercedesz. La naufraga, qualche ora prima, si era fatta male a una mano e il fratello di Guendalina non avrebbe avuto l’accortezza di preoccuparsi per la donna. Una volta che Henger ha fatto notare al naufrago quanto successo, lui ha sbottato affermando che avrebbe cercato di tutelarla e lasciarla riposare per evitare un'infezione.

Edoardo ha poi aggiunto che, quando ha saputo che lei stava bene, si è tranquillizzato. Il fratello di Guendalina, però, successivamente ha saputo che Mercedesz ha parlato male di lui con gli altri naufraghi e ha affermato che la ragazza stesse facendo la vittima davanti alle telecamere, siccome è in nomination, dichiarando poi di non credere all'interesse della donna nei suoi riguardi.

Dinanzi a queste accuse, Mercedesz lo accusato di essersi allontanato e di essere interessato solamente alla visibilità. Infine gli ha comunicato di non voler più aspettare le sue tempistiche. Pare dunque che l'amore nascente tra i due concorrenti dell'Isola dei Famosi sia giunto già al capolinea, nonostante la bella intesa iniziale.