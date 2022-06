Giulia Lisioli, ex fidanzata di Blanco, ha affidato al settimanale DiPiù le sue confidenze circa il tradimento subito e a tutto il dolore che ne è derivato. La giovane ha deciso di rompere il silenzio ammettendo che solo attraverso un video inviato da terze persone su internet ha scoperto che Riccardo Fabbriconi, questo il nome all'anagrafe dell'artista, aveva un'altra, la ballerina Martina Valdes sua attuale fidanzata. Dopo aver visto Blanco che baciava un'altra, in preda all'ansia è dovuta andare perfino in ospedale. Ora sta meglio ma, come da lei raccontato, ha vissuto un periodo non facile.

Giulia in ospedale dopo il bacio tra Blanco e Martina

Dopo aver parlato qualche tempo fa sui social della fine della sua relazione con Blanco, augurandogli comunque il meglio, Giulia ha scelto di raccontare il momento in cui ha scoperto che il cantante aveva baciato un'altra ragazza e il modo in cui è venuta a conoscenza del tradimento: "Ho scoperto che Riccardo aveva un'altra in un video che mi hanno mandato su Internet'.

Dopo il video è finita in ospedale. Giulia, che non ha nascosto il bene molto forte per Blanco, ora sta meglio, ma ha dovuto prendere degli ansiolitici per uscire dal periodo buio in cui era caduta lo scorso marzo. Infatti, la crisi con Riccardo è iniziata subito dopo Sanremo a Lisioli non pensava certo che avrebbe avuto questo epilogo.

Giulia: 'Mettevo davanti a tutto le esigenze di Riccardo'

Giulia ha raccontato di aver chiesto un confronto a Blanco dopo aver visto il video in cui baciava Martina, ma è arrivato solo due mesi dopo. In quell'occasione il cantante, che secondo la giovane subiva lo stress derivato dal grande successo dopo Sanremo, le ha detto comunque di tenere molto a lei.

"Io non ho sbagliato niente, l'ho amato, supportato e sopportato: dall'inizio a Sanremo" ha aggiunto Giulia, che non si rimprovera nulla se non il fatto di essersi messa troppo da parte per seguire il suo ex fidanzato.

"Mettevo davanti a tutto le esigenze di Riccardo, io venivo dopo e mi sembrava giusto così" ha detto poi la giovane, che si sentiva certa dell'amore di Riccardo.

Alla luce di ciò il colpo subito è stato senza dubbio molto forte. Mentre Riccardo continua la sua storia con Martina, Giulia ha ripreso in mano la sua vita: ha ripreso ad allenarsi e ha iniziato un nuovo lavoro in un bar. Il suo sogno resta quello di poter lavorare nel mondo della moda e chissà se alla fine, con tenacia e studio, non riesca nel suo intento.