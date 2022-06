Grande fermento dietro le quinte di Amici che si prepara per l'edizione numero 22. Sebbene il talent abbia chiuso i battenti per la stagione solo qualche settimana fa, ci sono lavori in corso per formare la squadra che formerà i talenti, i cui casting hanno già preso il via. Mentre giungono varie indiscrezioni circa i nomi dei professori che siederanno dietro la cattedra, Dagospia ha lanciato un'indiscrezione bomba che riguarda la conduttrice: secondo il sito di Roberto D'Agostino, Maria De Filippi sarebbe pronta a lasciare la conduzione del pomeridiano a Silvia Toffanin, proponendo così una grossa rivoluzione.

Silvia Toffanin al timone del pomeridiano?

Da giorni il nome di Silvia Toffanin viene accostato a quello di Amici: inizialmente si pensava alla presenza della conduttrice di Verissimo per la fase serale del talent, ma secondo Dagospia non sarebbe affatto così. Secondo il sito, Maria avrebbe chiesto alla compagna di Piersilvio Berlusconi di prendere il timone della fase pomeridiana del programma. Di fatto si tratta della fase più lunga, che forma la classe tra esibizioni, esami e sfide. Non è ben chiaro però se si tratti del day-time che va in onda dal lunedì al venerdì o della puntata speciale che lo scorso anno è andata in onda di domenica.

Quello che è evidente è che con il ridimensionamento dei programmi di Barbara D'Urso, la presenza di Silvia sul piccolo schermo si è moltiplicata.

Verissimo, oltre al sabato, ha occupato anche la fascia della domenica pomeriggio subito dopo la messa in onda di Amici. La sua conduzione porterebbe all'interno del talent un'aria di rinnovamento pur conservando il suo spirito, ma non si capisce se a questo punto ci sarebbe un cambio di programmazione anche per Verissimo. Tutto insomma è in fase di divenire, considerando anche il fatto che si tratta di indiscrezioni che non hanno al momento ricevuto alcun tipo di conferma.

Professori, tra conferme e possibili addii

Durante l'ultima edizione di Amici, il sodalizio tra Silvia e il talent si è fatto sempre più stretto: Verissimo ha ospitato da subito gli eliminati dal programma, dimostrando di stimare molto il lavoro svolto con i talenti da Maria. Non solo gli alunni ma anche i professori sono stati ospiti della Toffanin e a proposito di professori da quel fronte giungono le prime certezze.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ci saranno di certo così come Lorella Cuccarini, per ammissione della stessa.

Anche Raimondo Todaro e Veronica Peparini sembrano andare verso la riconferma, mentre Anna Pettinelli potrebbe lasciare il suo posto a Michele Bravi. La squadra si sta pian paino formando e poi toccherà ai coach mettere insieme un gruppo di giovani cantanti e ballerini capaci di appassionare il pubblico come ogni anno.