Edoardo Tavassi si è ritirato dall’Isola dei Famosi. L’annuncio è arrivato dalla conduttrice Ilary Blasi in apertura di puntata. Come spiegato dalla presentatrice, il 37enne romano non può più restare in Honduras a causa dell’infortunio rimediato al ginocchio.

L’annuncio della conduttrice

Dopo aver aperto la semifinale dell’Isola dei Famosi, la conduttrice ha fatto un annuncio importante ai telespettatori: “Un naufrago che è in Honduras, dovrà abbandonare il gioco per un problema medico molto molto serio”. A tal proposito Ilary Blasi si è detta dispiaciuta per il ritiro di Edoardo Tavassi ad una settimana esatta dalla finale del Reality Show: “Spiace a tutti, ma dovrà abbandonare”.

La diretta interessata ha precisato che anche il 37enne romano è molto triste per come si è conclusa la sua esperienza all’interno del programma. Tuttavia, Blasi ha precisato che i referti medici non lasciano alcun dubbio: “Dovrà davvero salutare tutti i suoi compagni”.

Nel pomeriggio di domenica 19 giugno, anche Alvin aveva parlato di situazione “complessa” per il concorrente romano. L’inviato aveva precisato che l’infortunio di Edoardo era più grave del previsto.

Che cos’è successo a Edoardo?

Edoardo Tavassi è stato costretto al ritiro a causa dell’infortunio rimediato al ginocchio. Attualmente si parla di legamenti rotti. Al momento dell’infortunio, il diretto interessato ha abbandonato l’isola in lacrime.

Durante il daytime del reality show, i telespettatori sono stati messi al corrente su come è avvenuto l’infortunio di Tavassi. Il concorrente per aiutare Carmen Di Pietro a superare la prova ricompensa, si è procurato l’infortunio in modo involontario.

Dopo aver appreso delle pessime condizioni di salute del compagno d’avventura, Carmen Di Pietro era andata nel panico.

La showgirl aveva rivelato di sentirsi in colpa, perché per colpa sua Edoardo si sarebbe infortunato. In realtà, il fratello di Guendalina Tavassi si è infortunato in modo del tutto casuale.

Tutti i concorrenti ritirati

Il ritiro di Edoardo Tavassi per problemi medici non è il primo in questa edizione dell’Isola dei Famosi: Jovana Djordjevic è stata la prima naufraga a dover abbandonare il programma.

A seguire, Patrizia Bonetti ha dovuto lasciare il reality show ancora prima di entrare in gioco: la concorrente si è procurata una scottatura durante la “prova del fuoco”. La stessa sorte è toccata a Roger Balduino e Marco Cucolo: il modello brasiliano si è fatto male alla caviglia mentre il fidanzato di Lory Del Santo deve essere operato per calcolo alla cistifellea. Al contrario, Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis dopo alcuni accertamenti medici sono tornati in gioco.