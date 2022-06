Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che andrà in onda il 24 giugno svelano nuovi colpi di scena. Lara noterà che Marina e Roberto si stanno riavvicinando. Quest'ultimo, del resto, non farà altro che pensare alla sua storica compagna, convivendo con Lara solo per via della gravidanza. Rossella, intanto, dopo aver riflettuto a lungo, sembrerà decisa a dare una seconda possibilità a Riccardo. Niko, invece, dovrà gestire l'ansia di suo padre, preoccupato per l'imminente partenza di Jimmy con sua madre Micaela.

Upas, anticipazioni 24 giugno: Ferri pensa solo a Marina

Nel corso della puntata di Upas che andrà in onda il 24 giugno sarà dato spazio alle vicende sentimentali del dottor Ferri. Quest'ultimo non farà altro che pensare a Marina, anche se quest'ultima sembrerà volerlo tenere ancora a distanza, soprattutto per via della gravidanza di Lara. La dottoressa Martinelli, al contempo, continuerà a soggiornare in casa del padre del bambino che attende, anche se Roberto non la considererà affatto.

Upas, spoiler del 24/6: Lara crea nervosismo nella sua rivale

Stando alle anticipazioni della puntata di Upas del 24 giugno, la rivalità fra Lara e Marina non tenderà cerco a cessare. Le due donne avranno ancora diversi artriti, dovuti specialmente al fatto di essere innamorate dello stesso uomo.

Roberto, tuttavia, non avrà occhi che per Marina, e probabilmente Martinelli noterà questo dettaglio, infervorandosi e non poco. La donna, difatti, vorrebbe che il padre di suo figlio iniziasse a considerarla di più, sperando di poter sfruttare al massimo la sua gravidanza.

Lara non si darà per vinta, e farà di tutto per mettersi fra Ferri e Marina, scatenando il nervosimo di quest'ultima.

Upas, puntata 24 giugno: Rossella pronta a dare un'altra possibilità a Riccardo

Gli spoiler della puntata di Upas del 24 giugno preannunciano novità anche per la giovane Graziani. La ragazza, difatti, dopo aver riflettuto a lungo, sembrerà disposta a dare una seconda possibilità al suo rapporto con Riccardo, nonostante gli strani atteggimenti del medico.

Il padre di Rossella, infatti, non sembrerebbe gradire per niente i comportamenti del giovane, non approvando la scelta della figlia di perdonarlo.

Upas, episodio del 24/6: Renato in apprensione per Jimmy

La puntata di Upas del 24 giugno lascerà spazio anche alle vicende della famiglia Poggi. Il giovane Niko si troverà a dover gestire le ansie del padre. Renato, infatti, non riuscirà a stare tranquillo all'idea che suo nipote Jimmy debba partire per qualche giorno con Micaela. Non avendo fiducia nella madre di suo nipote, Poggi senior sarà assalito ancor di più dalle ansie.