Emilio Fede, l'ex direttore del Tg4, sarà ospite nella serata di lunedì 6 giugno del nuovo tal show Punti di Vista su Go-Tv, canale 68 del digitale terrestre. Emilio Fede dirà la sua durante il salotto condotto da Kevin Dellino: tra gli ospiti ci saranno Roselyne Mirialachi (esperta di comunicazione e bon ton), il manager del lusso Giulio Chiossone e il giornalista Daniele Bartocci. Tra le tematiche che verranno affrontate in serata, a partire dalle ore 23, i disturbi dell'alimentazione e la diamantificazione delle ceneri. Dalla prossima puntata, invece, Fede affiancherà Kevin Dellino nella conduzione dl programma.

Punti di Vista: il nuovo salotto di Go-Tv

Punti di Vista è il titolo del nuovo salotto televisivo che parte lunedì 6 giugno su Go-TV (canale 68), visibile in tutta Italia, e che ha come direttore Riccardo Scarlato. Saranno cinque le puntate che andranno in onda, salvo variazioni last minute di palinsesto: una puntata ogni lunedì sera (a partire dalle ore 23). Secondo le anticipazioni tv verranno affrontate svariate tematiche di cronaca, gossip e attualità, con differenti ospiti pronti a dar vita ad accesi dibattiti. Lunedì 6 giugno sarà la volta di Emilio Fede, pronto a offrire la sua personale opinione su alimentazione e nuove tecniche di sepoltura. L'ex direttore ha espresso gradimento nei confronti di Kevin Dellino, che torna sul piccolo schermo dopo l'esperienza da inviato a Buon Pomeriggio con Stefania Orlando e Michele Cucuzza.

Kevin Dellino presenta la puntata del 6 giugno

"Per me è una grande chance, mi riprometto di sfruttarla facendo informazione con senso etico e un pizzico di leggerezza. Avrò il grande onore di condurre con accanto a me Emilio Fede, un grande pilastro del giornalismo". Emilio Fede dal suo canto ha risposto con motivazione alle parole e all’invito di Kevin Dellino, dicendosi colpito dall’affetto della gente sui suoi social network e dalla disponibilità dello staff di Go-TV.

La prima puntata di Punti di Vista sarà intensa e intrigante, dove verranno discusse a 360 gradi e senza peli sulla lingua tematiche molto delicate come l'anoressia e la diamantificazione delle ceneri. Un concetto sempre più in voga ai giorni d'oggi e che vede al centro del dibattito la trasformazione del corpo del defunto in un diamante da poter indossare ogni giorno in tutte le occasioni del proprio cammino quotidiano. Che sensazione farà rivedere sul piccolo schermo l'ex Direttore del Tg4 Emilio Fede?