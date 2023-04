Scatta la terza edizione del programma televisivo King of Pizza, in onda su Sky Canale Italia (canale 937). Il talent-show dedicato al concetto di pizza gourmet, ideato dalla Nazionale Italiana Pizzaioli, vedrà in gara circa 70 pizzaioli italiani pronti ad affrontarsi duramente per conquistare il titolo di Re della Pizza. Tra gli ospiti, giudici del programma, prenderanno parte Dovilio Nardi (8 Guinness World Record all’attivo), l’Executive Chef Rosso Pomodoro Antonio Sorrentino, l’esperto Gianni Babbi e il giornalista Daniele Bartocci, premiato nei giorni scorsi alla Borsa di Milano col premio di eccellenza food Le Fonti Awards 2023.

Un nuovo salotto sulla pizza gourmet

King of Pizza 2023 è il titolo del salotto televisivo che sarà trasmesso sul circuito Sky a partire dal mese di settembre (canale 937). In programma dieci puntate complessive, con finale al Castello Regina Margherita di Savoia a Gressoney Saint-Jean (Aosta), dimora storica della Regina d’Italia. Sarà trasmessa una puntata ogni lunedì sera (a partire dalle ore 19:45) dove si sfideranno di volta in volta, contemporaneamente, sei pizzaioli provenienti dall’intero territorio nazionale. I vincitori di ogni puntata saranno qualificati di diritto alla finalissima in Valle d'Aosta. Prima, però, dovranno dimostrare ai giudici del talent-show di saper costruire la miglior pizza gourmet possibile [VIDEO], affidandosi alla loro fantasia e abilità nella preparazione del prodotto.

Le anticipazioni della terza edizione

"Per me King of Pizza rappresenta un’occasione assolutamente rilevante per valorizzare il Made in Italy in giro per il mondo. Altro che farina di insetti [VIDEO]", le parole del pluripremiato professionista food Daniele Bartocci.

"Prometto di sfruttarla al massimo facendo informazione enogastronomica di qualità con estrema oggettività ma anche quel pizzico di leggerezza che non guasta mai.

Avrò l'onere e soprattutto l'onore di essere tra i giudici di questo programma e di avere accanto a me personaggi di rilievo del mondo del food come l'uomo dei record in pizzeria Dovilio Nardi e chef Antonio Sorrentino, autentici pilastri del panorama alimentare". Gianni Babbi, owner della storica realtà imprenditoriale, dal suo canto ha risposto con entusiasmo all’invito della Nazionale Italiana Pizzaioli, ideatrice del programma tv, dicendosi colpito dall’affetto del popolo di King of Pizza sui social network ufficiali e dalla disponibilità dello staff televisivo guidato dal noto produttore romagnolo Roberto Cimatti .

Location prescelta per la finale quella del Castel di Savoia, in Valle d’Aosta, tempio storico della Regina Margherita.

La terza edizione di King of Pizza sarà intensa e intrigante, dove verranno discusse a 360 gradi e senza peli sulla lingua tematiche e tecniche di panificazione e pizzeria molto complesse. Il gourmet rappresenta d’altronde un concetto sempre più in voga ai giorni d'oggi e che vede al centro del dibattito la trasformazione del prodotto pizza classico in una vera opera d’arte basata su ingredienti di prima qualità, impattanti ricette e canoni estetici e sul file-rouge della verticalizzazione degli elementi alimentari. Che sensazione farà rivedere sul piccolo schermo il Castello della storica Regina Margherita di Savoia ospitare la finalissima?

Secondo la tradizione a lei, prima Regina d’Italia, è stata dedicata nel 1889 dal pizzaiolo Raffele Esposito la prima Margherita della storia del Bel Paese. Nell'occasione la Regina chiese che le venisse creata una pizza. Il maestro pizzaiolo Raffaele Esposito decise quindi di prepararle una tradizionale pizza al pomodoro, integrandola con buona mozzarella e basilico. Il gusto riuscì a lasciare il segno, conquistando la Regina d'Italia.