Nuova prova da affrontare per Francesco Chiofalo: il giovane romano si deve infatti ad un intervento chirurgico al viso per togliere una massa scura la cui presenza nei condotti nasali è stata riscontrata da una risonanza magnetica. Il personal trainer qualche anno fa, precisamente nel 2019, si era già sottoposto a un'operazione al cervello per togliere una massa tumorale, quindi adesso ha molta paura che l'esame istologico post-operatorio possa avere un esito nefasto. Francesco, al cui fianco c'è la fidanzata Drusilla Gucci, ha però affermato di essere pronto a gestire la situazione con coraggio.

Francesco pronto a tornare in sala operatoria

Nella giornata di ieri, Francesco attraverso le sue Instagram Story ha fatto sapere ai suoi follower di aver intrapreso il percorso di pre-ospedalizzazione per poter rimuovere la massa che si trova nei condotti nasali.

Fresco di partecipazione a La Pupa e Il Secchione Show, Chiofalo ha mostrato sui social la risonanza cerchiando proprio tale massa di origine oscura che dovrà essere tolta. 'Preferivo non dover affrontare tutto questo. Non mi spaventa l'intervento ma il responso dell'esame istologico che avrò tra un mese', ha detto.

Gli esami hanno dato un responso tale per cui Francesco è pronto per affrontare l'intervento. In queste ore, Lenticchio, così come era stato soprannominato da Selvaggia Roma sua fidanzata ai tempi di Temptation Island, è all'ospedale San Camillo di Roma.

Prima di entrare in sala operatoria, Chiofalo si è mostrato con il camice, la cuffia in testa e un viso davvero molto triste, aggiungendo che non appena si sentirà meglio tornerà sui social per informare tutti coloro che lo seguono sul suo stato di salute.

La paura di Chiofalo per l'intervento

'Inutile dire che me la sto facendo sotto, sto giù di morale.

Rivedermi vestito così, pronto ad affrontare l'ennesima operazione, per problemi di salute alla mia età, mi fa sentire sfortunato', ha detto Francesco che sa già cosa significa attendere i risultati di un esame e avere paura per la propria vita. 'Affronterò anche questa', ha concluso coraggiosamente il giovane, che di certo non si aspettava di doversi sottoporre a due interventi nell'arco di pochi anni.

Accanto lui c'è Drusilla, con il quale Francesco si è riappacificato dopo la piccola crisi legata alle parole di apprezzamento che il romano aveva fatto a Malena durante la partecipazione al programma di Barbara D'Urso. Adesso per il personal trainer è il momento di concentrarsi sulla sua salute per poter tornare alla sua vita di sempre. Nel frattempo i suoi fan restano in attesa per sapere come è andata l'operazione.